Путин заставил российские банки работать в Крыму

«Промсвязьбанк» обязали открыть филиалы на территории Крыма. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
«Публичному акционерному обществу „Промсвязьбанк“ обеспечить открытие на территориях Республики Крым и Севастополя своих филиалов и внедрение перспективных продуктовых линеек, в том числе для физических лиц, и кредитование предприятий, осуществляющих деятельность в сферах сельского хозяйства, строительства, туризма и других ключевых для регионов отраслях. Срок — 1 октября 2022 года», — сообщается на сайте Кремля.
Ранее Владимир Путин заявил, что крупным российским компаниям, в том числе банкам, не следует бояться работать в Крыму. Президент также подписал указ о продлении действия госпрограммы развития Крыма, пишет RT.
«Промсвязьбанк» обязали открыть филиалы на территории Крыма. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. «Публичному акционерному обществу „Промсвязьбанк“ обеспечить открытие на территориях Республики Крым и Севастополя своих филиалов и внедрение перспективных продуктовых линеек, в том числе для физических лиц, и кредитование предприятий, осуществляющих деятельность в сферах сельского хозяйства, строительства, туризма и других ключевых для регионов отраслях. Срок — 1 октября 2022 года», — сообщается на сайте Кремля. Ранее Владимир Путин заявил, что крупным российским компаниям, в том числе банкам, не следует бояться работать в Крыму. Президент также подписал указ о продлении действия госпрограммы развития Крыма, пишет RT.