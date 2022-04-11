Путин заставил российские банки работать в Крыму

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин обязал «Промсвязьбанк» открыть филиалы в Крыму Фото:

«Промсвязьбанк» обязали открыть филиалы на территории Крыма. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Публичному акционерному обществу „Промсвязьбанк“ обеспечить открытие на территориях Республики Крым и Севастополя своих филиалов и внедрение перспективных продуктовых линеек, в том числе для физических лиц, и кредитование предприятий, осуществляющих деятельность в сферах сельского хозяйства, строительства, туризма и других ключевых для регионов отраслях. Срок — 1 октября 2022 года», — сообщается на сайте Кремля.

Ранее Владимир Путин заявил, что крупным российским компаниям, в том числе банкам, не следует бояться работать в Крыму. Президент также подписал указ о продлении действия госпрограммы развития Крыма, пишет RT.

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«Промсвязьбанк» обязали открыть филиалы на территории Крыма. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. «Публичному акционерному обществу „Промсвязьбанк“ обеспечить открытие на территориях Республики Крым и Севастополя своих филиалов и внедрение перспективных продуктовых линеек, в том числе для физических лиц, и кредитование предприятий, осуществляющих деятельность в сферах сельского хозяйства, строительства, туризма и других ключевых для регионов отраслях. Срок — 1 октября 2022 года», — сообщается на сайте Кремля. Ранее Владимир Путин заявил, что крупным российским компаниям, в том числе банкам, не следует бояться работать в Крыму. Президент также подписал указ о продлении действия госпрограммы развития Крыма, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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