Жители Мариуполя: «Азов»* готовил детей-сирот воевать с РФ

11 апреля 2022 в 15:42 Размер текста - 17 +

Детей учили обращаться с автоматом Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Батальон «Азов» (запрещенная в РФ экстремистская организация) восемь лет обучали детей из сиротского приюта «Пилигрим» в Мариуполе военному искусству. Об этом рассказали местные жители в интервью журналистке из ДНР Майе Пироговой, опубликованное в telegram-канале. «Они (бойцы-националисты — прим. URA.RU) детей, как сказать помягче, „накачивали“ — девочек в снайперы, пацаны во все подряд. Они еще и поджигали дома… Джинсы, без повязок, но с автоматами» — рассказал житель Мариуполя. Мужчина упомянул, что бойцы осуществляли кураторство над детским домом на протяжении многих лет, готовя детей к войне. Возраст детей в среднем 16-18 лет. После начала спецоперации сироты по приказу батальона поджигали дома мирных граждан, после чего сразу скрывались с места преступления. Тушить дома приходилось старикам и больным людям подручными средствами. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным решением, необходимое для защиты мирного населения Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ также сообщили, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди простых граждан. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Батальон «Азов» (запрещенная в РФ экстремистская организация) восемь лет обучали детей из сиротского приюта «Пилигрим» в Мариуполе военному искусству. Об этом рассказали местные жители в интервью журналистке из ДНР Майе Пироговой, опубликованное в telegram-канале. «Они (бойцы-националисты — прим. URA.RU) детей, как сказать помягче, „накачивали“ — девочек в снайперы, пацаны во все подряд. Они еще и поджигали дома… Джинсы, без повязок, но с автоматами» — рассказал житель Мариуполя. Мужчина упомянул, что бойцы осуществляли кураторство над детским домом на протяжении многих лет, готовя детей к войне. Возраст детей в среднем 16-18 лет. После начала спецоперации сироты по приказу батальона поджигали дома мирных граждан, после чего сразу скрывались с места преступления. Тушить дома приходилось старикам и больным людям подручными средствами. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным решением, необходимое для защиты мирного населения Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ также сообщили, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди простых граждан.