Депутат Госдумы РФ Исаев предрек массовый голод на Украине

12 апреля 2022 в 02:38 Размер текста - 17 +

По словам Андрея Исаева, Запад не будет решать проблему голода на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине в ближайшие полгода вероятно начнется голод. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ от «Единой России» Андрей Исаев в эфире телеканала «Россия-1». «Осенью на Украине будет голод. Провалена посевная, разрушены дороги», — заявил Андрей Исаев в эфире шоу «60 минут». Он отметил, что Евросоюз не будет решать эту проблему, а обойдется отправкой журналистов и пары грузовиков гуманитарной помощи. Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации, заявлял президенты РФ Владимир Путин. Российские военные доставляли гуманитарную помощь украинцам, сообщали в Минобороны РФ. По словам главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, вооруженные силы Украины перехватывают гуманитарные грузы для жителей. Ухудшение гуманитарной ситуации приведет к голоду на Украине, предупредили в Еврокомиссии. Президент Международного фонда сельскохозяйственного развития Гилберт Хунгбо предрек голод всему человечеству из-за ситуации на Украине. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

На Украине в ближайшие полгода вероятно начнется голод. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ от «Единой России» Андрей Исаев в эфире телеканала «Россия-1». «Осенью на Украине будет голод. Провалена посевная, разрушены дороги», — заявил Андрей Исаев в эфире шоу «60 минут». Он отметил, что Евросоюз не будет решать эту проблему, а обойдется отправкой журналистов и пары грузовиков гуманитарной помощи. Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации, заявлял президенты РФ Владимир Путин. Российские военные доставляли гуманитарную помощь украинцам, сообщали в Минобороны РФ. По словам главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, вооруженные силы Украины перехватывают гуманитарные грузы для жителей. Ухудшение гуманитарной ситуации приведет к голоду на Украине, предупредили в Еврокомиссии. Президент Международного фонда сельскохозяйственного развития Гилберт Хунгбо предрек голод всему человечеству из-за ситуации на Украине.