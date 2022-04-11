11 апреля 2022

Зеленский отменил весенний призыв и демобилизацию для украинцев

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир, ВСУ, вооруженные силы украины
Владимир Зеленский подписал указ, отменяющий демобилизацию для срочных военнослужащих Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский отменил весенний призыв и демобилизацию срочников из армии. Об этом говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте офиса президента.

Владимир Зеленский подписал указ, который отменяет весенний призыв в Вооруженные силы Украины, сообщает ТАСС. Также отмечается, что указ откладывает демобилизацию для ранее призванных военнослужащих до «объявления в установленном порядке демобилизации».

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. 24 февраля на всей территории Украины было введено военное положение. Затем оно было продлено до 25 апреля.

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Президент Украины Владимир Зеленский отменил весенний призыв и демобилизацию срочников из армии. Об этом говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте офиса президента. Владимир Зеленский подписал указ, который отменяет весенний призыв в Вооруженные силы Украины, сообщает ТАСС. Также отмечается, что указ откладывает демобилизацию для ранее призванных военнослужащих до «объявления в установленном порядке демобилизации». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. 24 февраля на всей территории Украины было введено военное положение. Затем оно было продлено до 25 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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