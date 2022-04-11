Зеленский отменил весенний призыв и демобилизацию для украинцев

12 апреля 2022 в 03:08 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский подписал указ, отменяющий демобилизацию для срочных военнослужащих Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский отменил весенний призыв и демобилизацию срочников из армии. Об этом говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте офиса президента. Владимир Зеленский подписал указ, который отменяет весенний призыв в Вооруженные силы Украины, сообщает ТАСС. Также отмечается, что указ откладывает демобилизацию для ранее призванных военнослужащих до «объявления в установленном порядке демобилизации». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. 24 февраля на всей территории Украины было введено военное положение. Затем оно было продлено до 25 апреля. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Президент Украины Владимир Зеленский отменил весенний призыв и демобилизацию срочников из армии. Об этом говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте офиса президента. Владимир Зеленский подписал указ, который отменяет весенний призыв в Вооруженные силы Украины, сообщает ТАСС. Также отмечается, что указ откладывает демобилизацию для ранее призванных военнослужащих до «объявления в установленном порядке демобилизации». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. 24 февраля на всей территории Украины было введено военное положение. Затем оно было продлено до 25 апреля.