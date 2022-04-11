Дело о стрельбе на шлаковых отвалах Златоуста передали в суд

Шлаковые отвалы много лет становятся местом конфликтов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Златоустовский городской суд передано уголовное дело в отношении двух жителей Уфы, обвиняемых в стрельбе на территории шлаковых отвалов города, где уже много лет идет конфликт собственников. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, судить мужчин будут за хулиганство (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

«По версии следствия, 24 сентября прошлого года днем обвиняемые совместно с неустановленными лицами, вооружившись огнестрельным оружием, прибыли на территорию шлакового отвала в Златоусте. Там, не выдвигая никаких требований к прибывшим на место представителям одной из организаций, осуществляющих деятельность на шлаковом отвале, с целью устрашения стали производить выстрелы в сторону собравшихся лиц», — рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

Помимо выстрелов обвиняемые стали подбирать с земли камни и кидать их в сторону скопления людей. В результате пострадал один человек. Обвиняемые, содержащиеся под стражей, вину в совершении преступления не признали.

Ранее отвалы разрабатывала фирма «Рико». Несколько лет подряд были попытки со стороны рейдеров взять предприятие под контроль. Эти попытки также сопровождались силовыми конфликтами, но потом работа предприятия стабилизировалась. В мае 2016 года на территорию предприятия зашли представители ООО «Азбукаправа», выигравшие аукцион по аренде двух земельных участков.

В «Рико» заявили, что итоги аукциона незаконны. Уже тогда заход новых арендаторов сопровождался конфликтами и драками между представителями двух фирм. Затем все споры ушли в суды и продолжаются до сих пор. В сентябре произошла очередная стычка между представителями фирм.

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