Горожане выстроились в большую очередь в ожидании своего кислородного чудо-коктейля Фото: Анна Майорова © URA.RU

Очередь из желающих получить бесплатный кислородный коктейль образовалась на международном форуме «Здравоохранение Урала». Мероприятие стартовало на площадке «Екатеринбург-Экспо», передает корреспондент URA.RU с места события.

«Чтобы обслужить всех желающих, персоналу приходится вкалывать. Горожане выстроились в большую очередь в ожидании своего кислородного чудо-коктейля», — сообщил журналист.

Ранее URA.RU писало, что «Городок здоровья» ведет прием пациентов в «Екатеринбург-Экспо». Большая очередь из желающих пройти бесплатный медосмотр собралась на площадке «Здравоохранение Урала». Гости могут измерить внутриглазное давление, попасть на консультацию к неврологу, онкологу, кардиологу и другим специалистам.