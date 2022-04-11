Очередь из желающих получить бесплатный кислородный коктейль образовалась на международном форуме «Здравоохранение Урала». Мероприятие стартовало на площадке «Екатеринбург-Экспо», передает корреспондент URA.RU с места события.
«Чтобы обслужить всех желающих, персоналу приходится вкалывать. Горожане выстроились в большую очередь в ожидании своего кислородного чудо-коктейля», — сообщил журналист.
Ранее URA.RU писало, что «Городок здоровья» ведет прием пациентов в «Екатеринбург-Экспо». Большая очередь из желающих пройти бесплатный медосмотр собралась на площадке «Здравоохранение Урала». Гости могут измерить внутриглазное давление, попасть на консультацию к неврологу, онкологу, кардиологу и другим специалистам.
Очередь из желающих получить бесплатный кислородный коктейль образовалась на международном форуме «Здравоохранение Урала». Мероприятие стартовало на площадке «Екатеринбург-Экспо», передает корреспондент URA.RU с места события. «Чтобы обслужить всех желающих, персоналу приходится вкалывать. Горожане выстроились в большую очередь в ожидании своего кислородного чудо-коктейля», — сообщил журналист. Ранее URA.RU писало, что «Городок здоровья» ведет прием пациентов в «Екатеринбург-Экспо». Большая очередь из желающих пройти бесплатный медосмотр собралась на площадке «Здравоохранение Урала». Гости могут измерить внутриглазное давление, попасть на консультацию к неврологу, онкологу, кардиологу и другим специалистам.