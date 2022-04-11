11 апреля 2022

Екатеринбуржцы оккупировали стенд с кислородным коктейлем. Видео

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ИННОПРОМ-2018. Первый день международной выставки. Екатеринбург , российско китайское экспо, иннопром2018, международная промышленная выставка
Горожане выстроились в большую очередь в ожидании своего кислородного чудо-коктейля Фото:

Очередь из желающих получить бесплатный кислородный коктейль образовалась на международном форуме «Здравоохранение Урала». Мероприятие стартовало на площадке «Екатеринбург-Экспо», передает корреспондент URA.RU с места события.

«Чтобы обслужить всех желающих, персоналу приходится вкалывать. Горожане выстроились в большую очередь в ожидании своего кислородного чудо-коктейля», — сообщил журналист.

Ранее URA.RU писало, что «Городок здоровья» ведет прием пациентов в «Екатеринбург-Экспо». Большая очередь из желающих пройти бесплатный медосмотр собралась на площадке «Здравоохранение Урала». Гости могут измерить внутриглазное давление, попасть на консультацию к неврологу, онкологу, кардиологу и другим специалистам.

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Очередь из желающих получить бесплатный кислородный коктейль образовалась на международном форуме «Здравоохранение Урала». Мероприятие стартовало на площадке «Екатеринбург-Экспо», передает корреспондент URA.RU с места события. «Чтобы обслужить всех желающих, персоналу приходится вкалывать. Горожане выстроились в большую очередь в ожидании своего кислородного чудо-коктейля», — сообщил журналист. Ранее URA.RU писало, что «Городок здоровья» ведет прием пациентов в «Екатеринбург-Экспо». Большая очередь из желающих пройти бесплатный медосмотр собралась на площадке «Здравоохранение Урала». Гости могут измерить внутриглазное давление, попасть на консультацию к неврологу, онкологу, кардиологу и другим специалистам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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