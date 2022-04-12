Либерал-демократы призывают новых сторонников продолжить дело умершего Жириновского Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюмени начали набирать новых членов партии ЛДПР. Объявление об этом опубликовано в официальном паблике реготделения партии в соцсети «ВКонтакте». Либерал-демократы призывают новых сторонников продолжить дело умершего Владимира Жириновского, называя его пророком.

«Вступай в ЛДПР! Стань частью большой команды и вместе с нами продолжай дело великого политика, пророка современной истории Владимира Жириновского», — говорится в объявлении.

Жириновский умер 6 апреля после продолжительной болезни. Через два дня основателя ЛДПР похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.