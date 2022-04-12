12 апреля 2022
11 апреля 2022

После смерти Жириновского в Тюмени объявили набор в ЛДПР. «Продолжай дело пророка»

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Митинг ЛДПР и КПРФ в поддержку своих кандидатов. Тюмень, лдпр, за жириновского
Либерал-демократы призывают новых сторонников продолжить дело умершего Жириновского Фото:

В Тюмени начали набирать новых членов партии ЛДПР. Объявление об этом опубликовано в официальном паблике реготделения партии в соцсети «ВКонтакте». Либерал-демократы призывают новых сторонников продолжить дело умершего Владимира Жириновского, называя его пророком.

«Вступай в ЛДПР! Стань частью большой команды и вместе с нами продолжай дело великого политика, пророка современной истории Владимира Жириновского», — говорится в объявлении.

Жириновский умер 6 апреля после продолжительной болезни. Через два дня основателя ЛДПР похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

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В Тюмени начали набирать новых членов партии ЛДПР. Объявление об этом опубликовано в официальном паблике реготделения партии в соцсети «ВКонтакте». Либерал-демократы призывают новых сторонников продолжить дело умершего Владимира Жириновского, называя его пророком. «Вступай в ЛДПР! Стань частью большой команды и вместе с нами продолжай дело великого политика, пророка современной истории Владимира Жириновского», — говорится в объявлении. Жириновский умер 6 апреля после продолжительной болезни. Через два дня основателя ЛДПР похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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