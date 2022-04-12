Челябинская модель на суде обвинила отца в истязаниях

Мужчине грозит реальный тюремный срок Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинске стартовал суд над мужчиной, которого собственная 17-летняя дочь Полина Степкина вновь обвинила в истязаниях. Как сообщили URA.RU в прокуратуре Челябинской области, отец модели-блогерши не признал вину.

«По версии следствия, обвиняемый в период с 2012 по 2018 годы, являясь отцом несовершеннолетней девочки, при совместном проживании причинял дочери психические и физические страдания путем нанесения побоев, а также высказывания угроз и оскорблений. Вину в совершенном преступлении подсудимый не признал, от дачи показаний отказался», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Первое судебное заседание проходило в закрытом режиме. Однако, журналисты «Агентства чрезвычайных новостей» смогли поговорить с обвиняемым. Отец юной блогерши рассказал, что все, что говорит его дочь-ложь и вранье. По его мнению, он нормально выполнял свои отцовские функции. Проблема, по словам отца блогерши-модели, в том, что после вмешательства СМИ, председатель СК России Александр Бастрыкин взял дело по личный контроль.

После огласки истории об избиениях Полины Степкиной собственным отцом по федеральным каналам, председатель СКР Александр Бастрыкин поручил начальнику следственного управления СК по Челябинской области Петру Решетникову провести проверку. Как заявляла Степкина, отец избивал ее с 12 лет.