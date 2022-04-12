12 апреля 2022

Экономист Клопенко: доллар в конце апреля будет стоить 70 рублей

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По словам Егора Клопенко, у Запада не осталось способов негативного воздействия на рубль Фото:
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К концу апреля один американский доллар будет стоить около 70 рублей. Об этом заявил экономист Егор Клопенко.

Рубль будет находиться в коридоре 70-80 рублей за один доллар США и тяготеть к нижней границе, заявил Егор Клопенко агентству «Прайм». Однако он уточнил, что ожидать сильного укрепления национальной валюты не стоит.

По мнению экономиста, все действия Запада против российской экономики привели к обратному результату. В пример он привел факт того, что курс рубля практически вернулся к уровню января. «Помогли несколько факторов: грамотная политика Центробанка РФ, существенный положительный валютный баланс торговых операций и отсутствие паники», — объяснил Клопенко.

Кроме того, у Запада не осталось новых факторов, способных оказать дополнительное негативное воздействие на рубль, кроме технического дефолта России, к которому он стремится, считает эксперт. Но, по его словам, в западных странах заморожено более 300 миллиардов долларов, принадлежащих РФ, которых хватит для того, чтобы покрыть весь внешний долг. «Если Запад просто не даст осуществить платеж, то это будет его проблемой», — резюмировал Клопенко.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Из-за этих последствий внутри западного сообщества нет единства продолжения этой линии: например, Венгрия блокирует новый пакет европейских санкции, ряд стран высказывает активное недовольство ситуацией на энергетическом рынке. Рейтинг президента США Джо Байдена снизился до исторического минимума: согласно опросу Ipsos, проведенному 20—21 марта, он составил 40% против 44% в феврале 2022 года. Антирейтинг Байдена растет: в феврале его деятельность не одобрял 51% населения, в марте — уже 54%.

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К концу апреля один американский доллар будет стоить около 70 рублей. Об этом заявил экономист Егор Клопенко. Рубль будет находиться в коридоре 70-80 рублей за один доллар США и тяготеть к нижней границе, заявил Егор Клопенко агентству «Прайм». Однако он уточнил, что ожидать сильного укрепления национальной валюты не стоит. По мнению экономиста, все действия Запада против российской экономики привели к обратному результату. В пример он привел факт того, что курс рубля практически вернулся к уровню января. «Помогли несколько факторов: грамотная политика Центробанка РФ, существенный положительный валютный баланс торговых операций и отсутствие паники», — объяснил Клопенко. Кроме того, у Запада не осталось новых факторов, способных оказать дополнительное негативное воздействие на рубль, кроме технического дефолта России, к которому он стремится, считает эксперт. Но, по его словам, в западных странах заморожено более 300 миллиардов долларов, принадлежащих РФ, которых хватит для того, чтобы покрыть весь внешний долг. «Если Запад просто не даст осуществить платеж, то это будет его проблемой», — резюмировал Клопенко. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Из-за этих последствий внутри западного сообщества нет единства продолжения этой линии: например, Венгрия блокирует новый пакет европейских санкции, ряд стран высказывает активное недовольство ситуацией на энергетическом рынке. Рейтинг президента США Джо Байдена снизился до исторического минимума: согласно опросу Ipsos, проведенному 20—21 марта, он составил 40% против 44% в феврале 2022 года. Антирейтинг Байдена растет: в феврале его деятельность не одобрял 51% населения, в марте — уже 54%.
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