ФСБ: курганец заподозрен в афере с деньгами фонда капремонта

В Кургане руководителя фирмы обвинил в мошенничество по капремонту Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане руководителя компании, которая занимается строительным контролем за проведением капремонта жилых домов, задержали по подозрению в мошенничестве. Как сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ, деятельность компании по проверке ремонтов, которую возглавлял подозреваемый, проводилась с нарушениями в 2019 и 2020 годах.

«В нарушение условий исполнения госконтрактов подозреваемый подписывал документы без их фактической проверки, путем обмана и злоупотребления доверием совершал хищения денежных средств, принадлежащих некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области», — сообщается в информации федеральной службы. Ущерб от действий фирмы составил порядка 750 тысяч рублей.

По долгу своей службы, компания должна была проверять итоги капитального ремонта, совершенные различными подрядчиками в областном центре. Работы, которые проверял фигурант, проводились в центре Кургана на улицах Ленина и Горького, а также в западных микрорайонах города — на Тельмана, Краснодонской и проспекте Конституции. При осмотре работ подчиненные подозреваемого проводили неполный контроль крыш зданий, и также инженерных систем домов. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье ч. 3 ст. 159 (Мошенничество), ч. 1 ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями).

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области размер взноса за капремонт вырос в два раза. До этого тариф не повышали в течение восьми лет.

В Кургане директора организации обвинили в мошенничестве в сфере капремонта Фото пресс-службы ФСБ России по Курганской области

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам