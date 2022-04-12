12 апреля 2022

ФСБ: курганец заподозрен в афере с деньгами фонда капремонта

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, капремонт, автокран с люлькой
В Кургане руководителя фирмы обвинил в мошенничество по капремонту Фото:

В Кургане руководителя компании, которая занимается строительным контролем за проведением капремонта жилых домов, задержали по подозрению в мошенничестве. Как сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ, деятельность компании по проверке ремонтов, которую возглавлял подозреваемый, проводилась с нарушениями в 2019 и 2020 годах.

«В нарушение условий исполнения госконтрактов подозреваемый подписывал документы без их фактической проверки, путем обмана и злоупотребления доверием совершал хищения денежных средств, принадлежащих некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области», — сообщается в информации федеральной службы. Ущерб от действий фирмы составил порядка 750 тысяч рублей.

По долгу своей службы, компания должна была проверять итоги капитального ремонта, совершенные различными подрядчиками в областном центре. Работы, которые проверял фигурант, проводились в центре Кургана на улицах Ленина и Горького, а также в западных микрорайонах города — на Тельмана, Краснодонской и проспекте Конституции. При осмотре работ подчиненные подозреваемого проводили неполный контроль крыш зданий, и также инженерных систем домов. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье ч. 3 ст. 159 (Мошенничество), ч. 1 ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями).

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области размер взноса за капремонт вырос в два раза. До этого тариф не повышали в течение восьми лет.

В Кургане директора организации обвинили в мошенничестве в сфере капремонта

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В Кургане руководителя компании, которая занимается строительным контролем за проведением капремонта жилых домов, задержали по подозрению в мошенничестве. Как сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ, деятельность компании по проверке ремонтов, которую возглавлял подозреваемый, проводилась с нарушениями в 2019 и 2020 годах. «В нарушение условий исполнения госконтрактов подозреваемый подписывал документы без их фактической проверки, путем обмана и злоупотребления доверием совершал хищения денежных средств, принадлежащих некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области», — сообщается в информации федеральной службы. Ущерб от действий фирмы составил порядка 750 тысяч рублей. По долгу своей службы, компания должна была проверять итоги капитального ремонта, совершенные различными подрядчиками в областном центре. Работы, которые проверял фигурант, проводились в центре Кургана на улицах Ленина и Горького, а также в западных микрорайонах города — на Тельмана, Краснодонской и проспекте Конституции. При осмотре работ подчиненные подозреваемого проводили неполный контроль крыш зданий, и также инженерных систем домов. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье ч. 3 ст. 159 (Мошенничество), ч. 1 ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями). Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области размер взноса за капремонт вырос в два раза. До этого тариф не повышали в течение восьми лет.
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