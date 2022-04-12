Жители ЯНАО стали пользоваться более доступными смартфонами

Жители ЯНАО на 90% чаще стали покупать телефоны за 20 -40 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители ЯНАО в 2022 году стали чаще покупать смартфоны за 20 — 40 тысяч рублей. Как сообщили URA.RU аналитики компании «МТС», за период январь — март продажи телефонов среднего ценового сегмента выросли на 90% в сравнении с прошлым годом.

«Главный тренд первого квартала 2022 года — переключение спроса ямальцев с премиальных смартфонов на модели среднего ценового сегмента. В январе — марте наибольшую динамику показывал ценовой сегмент 20 000 — 40 000 рублей — продажи таких гаджетов выросли на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сообщили пресс-службе «МТС».

Как добавляют аналитики «МТС», в марте 2022 года продажи телефонов дороже 50 тысяч упали на 30%. Причиной этого называют рост потребительского спроса на другие товары, а также изменение обменного курса.

«Снижение продаж премиальных смартфонов связано с подорожанием гаджетов из-за волатильности обменного курса и ростом потребительского спроса на другие товары. Вместо дорогих моделей покупатели выбирали более сбалансированные решения с необходимым набором характеристик, вроде крупного дисплея, мощного аккумулятора и большого размера памяти», — приводит слова директор филиала МТС в ЯНАО Сергея Найденкова пресс-служба компании.

На данный момент первое место по количеству проданных телефонов за три месяца 2022 года заняла компания Samsung. На втором месте Xiaomi с Poco, а третье заняла Apple. В пятерку самых популярных брендов также попали смартфоны линейки Realme и Honor.

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