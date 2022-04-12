В ЯНАО за взятки осудили двух чиновников Ростехнадзора

Уголовное дело рассматривали более 2 лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Ноябрьский городской суд вынес приговор по уголовному делу о получении взяток начальником отдела энергетического надзора по ЯНАО и главным государственным инспектором отдела госстройнадзора Северо-Уральского управления Ростехнадзора. Один чиновник приговорен к 10 годам лишения свободы, другой — к 7,5 годам, сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

«Установлено, что двумя служащими Северо-Уральского управления Ростехнадзора в период с 2015 по 2017 год от представителей коммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере ТЭК, получено 12 взяток за принятие решений, входящих в компетенцию органов Ростехнадзора. Это выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, подписание заключений о соответствии объектов требованиям технических регламентов, временный допуск в эксплуатацию энергетических установок», — указано в сообщении прокуратуры.

Рассмотрение уголовного дела длилось более 2 лет. На скамье подсудимых находилось еще 6 человек. Они признаны судом виновными в даче взяток и посредничестве во взяточничестве. «К ним применены различные меры уголовной ответственности», — уточнили в окружной прокуратуре.

Ранее URA.RU писало, что экс-начальник Надымского филиала ГКУ (ЯНАО) предстанет перед судом за взятку в размере 1,3 млн рублей. Об этом сообщили в СКР.

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