12 апреля 2022

Глава полиции ХМАО укрепил свой клан, повысив земляка

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В Лангепасе на должность главы полиции назначили выходца из Астрахани Фото:

В Лангепасе на должность главы ОМВД назначен майор полиции Андрей Капустин. Долгое время, как и глава УМВД по ХМАО Дамир Сатретдинов, он занимал различные должности в подразделениях экономической безопасности и противодействия коррупции Астраханской области. Информация о назначении Капустин опубликована на сайте УМВД по ХМАО.

«Руководителем ОМВД России по Лангепасу стал майор полиции Андрей Капустин. Перед новым начальником были поставлены приоритетные задачи, в числе которых: раскрытие преступлений по горячим следам, повышение качества расследования уголовных дел, борьба с IT-преступлениями и незаконным оборотом наркотиков», — сказано в сообщении полиции.

Капустин имеет опыт работы в органах внутренних дел более 18 лет. Занимал должности в подразделениях экономической безопасности и противодействия коррупции Астраханской области. В минувшем году он был переведен на службу в УМВД по ХМАО.

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В Лангепасе на должность главы ОМВД назначен майор полиции Андрей Капустин. Долгое время, как и глава УМВД по ХМАО Дамир Сатретдинов, он занимал различные должности в подразделениях экономической безопасности и противодействия коррупции Астраханской области. Информация о назначении Капустин опубликована на сайте УМВД по ХМАО. «Руководителем ОМВД России по Лангепасу стал майор полиции Андрей Капустин. Перед новым начальником были поставлены приоритетные задачи, в числе которых: раскрытие преступлений по горячим следам, повышение качества расследования уголовных дел, борьба с IT-преступлениями и незаконным оборотом наркотиков», — сказано в сообщении полиции. Капустин имеет опыт работы в органах внутренних дел более 18 лет. Занимал должности в подразделениях экономической безопасности и противодействия коррупции Астраханской области. В минувшем году он был переведен на службу в УМВД по ХМАО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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