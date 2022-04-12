Глава полиции ХМАО укрепил свой клан, повысив земляка

В Лангепасе на должность главы полиции назначили выходца из Астрахани Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Лангепасе на должность главы ОМВД назначен майор полиции Андрей Капустин. Долгое время, как и глава УМВД по ХМАО Дамир Сатретдинов, он занимал различные должности в подразделениях экономической безопасности и противодействия коррупции Астраханской области. Информация о назначении Капустин опубликована на сайте УМВД по ХМАО.

«Руководителем ОМВД России по Лангепасу стал майор полиции Андрей Капустин. Перед новым начальником были поставлены приоритетные задачи, в числе которых: раскрытие преступлений по горячим следам, повышение качества расследования уголовных дел, борьба с IT-преступлениями и незаконным оборотом наркотиков», — сказано в сообщении полиции.

Капустин имеет опыт работы в органах внутренних дел более 18 лет. Занимал должности в подразделениях экономической безопасности и противодействия коррупции Астраханской области. В минувшем году он был переведен на службу в УМВД по ХМАО.