Тюменский сенатор потерял статус миллиардера

15 апреля 2022 в 20:14 Размер текста - 17 +

Дмитрий Горицкий за 2021 год заработал 87,9 млн рублей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Декларационная кампания Член Совета Федерации от Тюменской области Дмитрий Горицкий за 2021 год заработал 87, 9 млн рублей. Информация о доходах опубликована на сайте верхней палаты российского парламента. За год доходы сенатора снизились в 10 раз. Годом ранее Горицкий (тогда еще депутат Тюменской облдумы) задекларировал 849,9 млн рублей, а в 2019 году он заработал более 1 млрд рублей. В собственности сенатора, как и раньше, значатся автомобили Porsche Cayenne Turbo S и Mercedes-Benz S. Кроме того, парламентарию принадлежат несколько земельных участков (общей площадью более миллиона квадратных метров), дом в 200 квадратных метров, квартира в 256 «квадратов», два гаража и два машиноместа. Второй тюменский сенатор — Павел Тараканов — за 2021 год заработал 5,747 млн рублей (6,042 млн рублей годом ранее). В собственности члена СФ: земельный участок под ИЖС (200 кв. метров), дом (103 кв. м) и доли в двух квартирах. На жену Тараканова оформлены две квартиры и автомобиль Audi Q7. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени» .

Член Совета Федерации от Тюменской области Дмитрий Горицкий за 2021 год заработал 87, 9 млн рублей. Информация о доходах опубликована на сайте верхней палаты российского парламента. За год доходы сенатора снизились в 10 раз. Годом ранее Горицкий (тогда еще депутат Тюменской облдумы) задекларировал 849,9 млн рублей, а в 2019 году он заработал более 1 млрд рублей. В собственности сенатора, как и раньше, значатся автомобили Porsche Cayenne Turbo S и Mercedes-Benz S. Кроме того, парламентарию принадлежат несколько земельных участков (общей площадью более миллиона квадратных метров), дом в 200 квадратных метров, квартира в 256 «квадратов», два гаража и два машиноместа. Второй тюменский сенатор — Павел Тараканов — за 2021 год заработал 5,747 млн рублей (6,042 млн рублей годом ранее). В собственности члена СФ: земельный участок под ИЖС (200 кв. метров), дом (103 кв. м) и доли в двух квартирах. На жену Тараканова оформлены две квартиры и автомобиль Audi Q7.