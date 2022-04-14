О концерте «Агаты Кристи» известны лишь дата, время и место проведения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Студентов колледжей Екатеринбурга приглашают на бесплатный концерт группы «Агаты Кристи» по указу руководства. Об этом URA.RU сообщила одна из читательниц.

«Многим колледжам и другим образовательным учреждениям пришла информация о наборе почти сотни человек на бесплатный концерт „Агаты Кристи“. Никакой информации, кроме даты проведения, нет», — рассказал источник, пожелавший остаться анонимным. По словам инсайдера, мероприятие пройдет 15 апреля с 15.00 до 16.00 во «Дворце молодежи».

На сайте «Дворца молодежи» никакой информации о предстоящем концерте нет. В афише за апрель группа «Агата Кристи» и музыкант Вадим Самойлов не числятся. В графике артист на его официальном сайте также о предстоящем мероприятии ничего не сказано.

В отделе, который занимается образовательными программами «Дворца молодежи», рассказали, что мероприятие к учреждению никакого отношения не имеет. «У нас есть информация, что пройдет какой-то митинг или что-то такое, где и будет концерт. Мы не знаем [ничего точно], это не наше мероприятие. Но оно как раз будет в районе трех-четырех [дня]», — сообщили во «Дворце молодежи».

В Уральском политехническом колледж подтвердили, что им пришло приглашение на данное мероприятие, но никакой конкретики также нет. «У меня у самой вопрос по „Агате Кристи“. Информация у меня есть, но нет информации, к кому обратиться во „Дворце молодежи“, на платной ли это основе или на бесплатной, будет ли с трех до четырех это мероприятие. Мы в неведении до сих пор», — сообщила заместитель директора по воспитательной работе Нина Бехтина. В настоящий момент в колледже ждут точных данных.

В Уральском техникуме автомобильного транспорта и сервиса также сообщили, что получили поручение собрать студентов на концерт «Агаты Кристи». «Я слышала такую информацию. Но пока мы не решили, что именно 70 человек пойдут. Я слышала только про концерт», — сообщили в колледже.

Предполагается, что концерт пройдет в течение часа Фото: читатель URA.RU

В афише «Дворца молодежи» никакого концерта группы «Агаты Кристи» нет Скриншот с сайта «Дворца молодежи»

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