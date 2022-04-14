Студентов колледжей Екатеринбурга приглашают на бесплатный концерт группы «Агаты Кристи» по указу руководства. Об этом URA.RU сообщила одна из читательниц.
«Многим колледжам и другим образовательным учреждениям пришла информация о наборе почти сотни человек на бесплатный концерт „Агаты Кристи“. Никакой информации, кроме даты проведения, нет», — рассказал источник, пожелавший остаться анонимным. По словам инсайдера, мероприятие пройдет 15 апреля с 15.00 до 16.00 во «Дворце молодежи».
На сайте «Дворца молодежи» никакой информации о предстоящем концерте нет. В афише за апрель группа «Агата Кристи» и музыкант Вадим Самойлов не числятся. В графике артист на его официальном сайте также о предстоящем мероприятии ничего не сказано.
В отделе, который занимается образовательными программами «Дворца молодежи», рассказали, что мероприятие к учреждению никакого отношения не имеет. «У нас есть информация, что пройдет какой-то митинг или что-то такое, где и будет концерт. Мы не знаем [ничего точно], это не наше мероприятие. Но оно как раз будет в районе трех-четырех [дня]», — сообщили во «Дворце молодежи».
В Уральском политехническом колледж подтвердили, что им пришло приглашение на данное мероприятие, но никакой конкретики также нет. «У меня у самой вопрос по „Агате Кристи“. Информация у меня есть, но нет информации, к кому обратиться во „Дворце молодежи“, на платной ли это основе или на бесплатной, будет ли с трех до четырех это мероприятие. Мы в неведении до сих пор», — сообщила заместитель директора по воспитательной работе Нина Бехтина. В настоящий момент в колледже ждут точных данных.
В Уральском техникуме автомобильного транспорта и сервиса также сообщили, что получили поручение собрать студентов на концерт «Агаты Кристи». «Я слышала такую информацию. Но пока мы не решили, что именно 70 человек пойдут. Я слышала только про концерт», — сообщили в колледже.
Предполагается, что концерт пройдет в течение часа
Фото: читатель URA.RU
В афише «Дворца молодежи» никакого концерта группы «Агаты Кристи» нет
Студентов колледжей Екатеринбурга приглашают на бесплатный концерт группы «Агаты Кристи» по указу руководства. Об этом URA.RU сообщила одна из читательниц. «Многим колледжам и другим образовательным учреждениям пришла информация о наборе почти сотни человек на бесплатный концерт „Агаты Кристи“. Никакой информации, кроме даты проведения, нет», — рассказал источник, пожелавший остаться анонимным. По словам инсайдера, мероприятие пройдет 15 апреля с 15.00 до 16.00 во «Дворце молодежи». На сайте «Дворца молодежи» никакой информации о предстоящем концерте нет. В афише за апрель группа «Агата Кристи» и музыкант Вадим Самойлов не числятся. В графике артист на его официальном сайте также о предстоящем мероприятии ничего не сказано. В отделе, который занимается образовательными программами «Дворца молодежи», рассказали, что мероприятие к учреждению никакого отношения не имеет. «У нас есть информация, что пройдет какой-то митинг или что-то такое, где и будет концерт. Мы не знаем [ничего точно], это не наше мероприятие. Но оно как раз будет в районе трех-четырех [дня]», — сообщили во «Дворце молодежи». В Уральском политехническом колледж подтвердили, что им пришло приглашение на данное мероприятие, но никакой конкретики также нет. «У меня у самой вопрос по „Агате Кристи“. Информация у меня есть, но нет информации, к кому обратиться во „Дворце молодежи“, на платной ли это основе или на бесплатной, будет ли с трех до четырех это мероприятие. Мы в неведении до сих пор», — сообщила заместитель директора по воспитательной работе Нина Бехтина. В настоящий момент в колледже ждут точных данных. В Уральском техникуме автомобильного транспорта и сервиса также сообщили, что получили поручение собрать студентов на концерт «Агаты Кристи». «Я слышала такую информацию. Но пока мы не решили, что именно 70 человек пойдут. Я слышала только про концерт», — сообщили в колледже.