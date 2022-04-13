Руководство задержанного ФСБ челябинского силовика будет наказано

Сотрудника полиции отправили под стражу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководители заместителя начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД Миасса Александра Фофанова будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. К такому мнению пришло руководство полицейского главка региона после ареста Фофанова по обвинению в даче взятки, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Руководством Главного управления МВД России по Челябинской области назначена служебная проверка по обстоятельствам совершения незаконных действий сотрудником ОМВД России по Миассу. Его противоправная деятельность пресечена оперативниками подразделения собственной безопасности полицейского главка совместно с коллегами из регионального УФСБ. Задержанный по подозрению в совершении коррупционного преступления сотрудник отстранен от занимаемой должности, в случае подтверждения вины, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке», — рассказали в пресс-службе.

13 апреля Фофанова отправили под стражу по обвинению в передаче взятки следователю СК России за принятие решения о прекращении уголовного дела. Фигурант дела передал Фофанову 400 тысяч рублей, из которых сотрудник полиции собирался 200 тысяч оставить себе, а 200 — отдать следователю. Но следователь сообщил о коррупционном предложении в ФСБ.