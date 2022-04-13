13 апреля 2022

Челябинка отсудила у тети полмиллиона за гибель матери в ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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18 арбитражный апелляционный суд. Челябинск, фемида, скульптура, арбитражный суд, правосудие, суд, 18 арбитражный суд
Суд принял решение в пользу племянницы Фото:

В Трехгорном племянница отсудила у родной тети 500 тысяч рублей морального вреда за гибель матери в ДТП. Женщина перевозила свою сестру и ее дочь, когда попала в аварию, сообщили URA.RU в управлении ФССП по Челябинской области.

«В результате ДТП старшая пассажирка скончалась. Впоследствии дочь погибшей подала иск в суд. Суд удовлетворил требование заявителя и обязал жительницу Трехгорного выплатить племяннице 500 тысяч рублей», — уточнили в ведомстве.

Какое-то время долг перед племянницей удерживался из доходов должницы, которые оказались несоизмеримо ниже заявленной в суде суммы. Приставы выяснили, что на должницу зарегистрирован большой двухэтажный гараж.

На гараж был наложен арест, объект готовили к принудительной реализации. После этого женщина перевела на депозит службы судебных приставов недостающую денежную сумму. Также ей пришлось оплатить исполнительский сбор в размере 28 тысяч рублей. В итоге компенсация перечислена пострадавшей в полностью.

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В Трехгорном племянница отсудила у родной тети 500 тысяч рублей морального вреда за гибель матери в ДТП. Женщина перевозила свою сестру и ее дочь, когда попала в аварию, сообщили URA.RU в управлении ФССП по Челябинской области. «В результате ДТП старшая пассажирка скончалась. Впоследствии дочь погибшей подала иск в суд. Суд удовлетворил требование заявителя и обязал жительницу Трехгорного выплатить племяннице 500 тысяч рублей», — уточнили в ведомстве. Какое-то время долг перед племянницей удерживался из доходов должницы, которые оказались несоизмеримо ниже заявленной в суде суммы. Приставы выяснили, что на должницу зарегистрирован большой двухэтажный гараж. На гараж был наложен арест, объект готовили к принудительной реализации. После этого женщина перевела на депозит службы судебных приставов недостающую денежную сумму. Также ей пришлось оплатить исполнительский сбор в размере 28 тысяч рублей. В итоге компенсация перечислена пострадавшей в полностью.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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