Челябинка отсудила у тети полмиллиона за гибель матери в ДТП

Суд принял решение в пользу племянницы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Трехгорном племянница отсудила у родной тети 500 тысяч рублей морального вреда за гибель матери в ДТП. Женщина перевозила свою сестру и ее дочь, когда попала в аварию, сообщили URA.RU в управлении ФССП по Челябинской области.

«В результате ДТП старшая пассажирка скончалась. Впоследствии дочь погибшей подала иск в суд. Суд удовлетворил требование заявителя и обязал жительницу Трехгорного выплатить племяннице 500 тысяч рублей», — уточнили в ведомстве.

Какое-то время долг перед племянницей удерживался из доходов должницы, которые оказались несоизмеримо ниже заявленной в суде суммы. Приставы выяснили, что на должницу зарегистрирован большой двухэтажный гараж.

На гараж был наложен арест, объект готовили к принудительной реализации. После этого женщина перевела на депозит службы судебных приставов недостающую денежную сумму. Также ей пришлось оплатить исполнительский сбор в размере 28 тысяч рублей. В итоге компенсация перечислена пострадавшей в полностью.