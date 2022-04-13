Курганцы спросили у депутата, как уехать на Дальний Восток

На встрече с депутатом горожане спросили как уехать из Кургана на Дальний Восток Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана во время приема у председателя Курганской городской думы Игоря Прозорова интересовались, как переехать из Кургана на Дальний Восток. Информация об этом размещена в соцсети «ВКонтакте» в официальном сообществе думы.

«На базе региональной общественной приемной работал председатель Курганской городской думы Игорь Прозоров. В ходе личного приема к Игорю Викторовичу обратились три заявителя. Вопросы касались путей участия в программе переезда на Дальний Восток», — написано в сообщении.

Так же во время встречи горожан интересовали вопросы начисления тарифов на отопление и другие коммунальные услуги. Кроме этого, спрашивали о способах воздействия на буйного соседа, который приносит неприятности жителям многоквартирного дома. В сообщении отметили, что Прозоров взял работу над обращениями на личный контроль. Все заявители получат письменные ответы и необходимую помощь.

Ранее URA.RU сообщало об упрощении поиска работы для россиян. В закон «О занятости населения» внесли проект перенаселения на Дальний Восток, для жизни и работы на благо края.