Автобусы не могут пройти техосмотр в Кургане

Для прохождения ТО автобусы ездят в соседние регионы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские перевозчики отправляют свои автобусы для прохождения планового технического осмотра (ТО) в Каменск-Уральский и Тюмень. В зависимости от возраста техники эту процедуру нужно проводить 1-2 раза в год, но курганские операторы ТО не успевают справится с потоком автобусов, нуждающихся в осмотре. Это обсуждалось на заседании комитета областной думы по экономической политике, сообщает корреспондент URA.RU.

«Мы обсуждали эту тему ровно год назад, с тех пор ситуация никак не изменилась, а стала хуже. Курганские операторы по техосмотру не видят рентабельности. Тариф на прохождение ТО не менялся в регионе с 2011 года, а процедура эта требует времени и полностью оборудованного помещения», — сказал председатель комитета по экономической политике облдумы Евгений Кафеев.

Предприниматели, занимающиеся проведением ТО, ежегодно сокращают точки из-за нерентабельности, а количество транспорта растет (более 4 тысяч автобусов различных классов), поэтому перевозчики вынуждены отправлять машины в соседние регионы. Аналогичная ситуация складывается и с грузовым транспортом. По мнению экспертов, через какое-то время это может привести к коллапсу грузопассажирских перевозок или к росту числа ДТП с участием этого транспорта.

Ранее URA.RU писало об ужесточении наказания за фальсификацию диагностических карт технического обслуживания как для владельцев техники, так и для операторов ТО. Карты техосмотра автомобиля могут быть аннулированы, если будет выявлено, что факт прохождения ТО был сфальсифицирован или транспортное средство небезопасно.

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