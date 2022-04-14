Автобусы не могут пройти техосмотр в Кургане

Курганские перевозчики отправляют свои автобусы для прохождения планового технического осмотра (ТО) в Каменск-Уральский и Тюмень. В зависимости от возраста техники эту процедуру нужно проводить 1-2 раза в год, но курганские операторы ТО не успевают справится с потоком автобусов, нуждающихся в осмотре. Это обсуждалось на заседании комитета областной думы по экономической политике, сообщает корреспондент URA.RU.
«Мы обсуждали эту тему ровно год назад, с тех пор ситуация никак не изменилась, а стала хуже. Курганские операторы по техосмотру не видят рентабельности. Тариф на прохождение ТО не менялся в регионе с 2011 года, а процедура эта требует времени и полностью оборудованного помещения», — сказал председатель комитета по экономической политике облдумы Евгений Кафеев.
Предприниматели, занимающиеся проведением ТО, ежегодно сокращают точки из-за нерентабельности, а количество транспорта растет (более 4 тысяч автобусов различных классов), поэтому перевозчики вынуждены отправлять машины в соседние регионы. Аналогичная ситуация складывается и с грузовым транспортом. По мнению экспертов, через какое-то время это может привести к коллапсу грузопассажирских перевозок или к росту числа ДТП с участием этого транспорта.
Ранее URA.RU писало об ужесточении наказания за фальсификацию диагностических карт технического обслуживания как для владельцев техники, так и для операторов ТО. Карты техосмотра автомобиля могут быть аннулированы, если будет выявлено, что факт прохождения ТО был сфальсифицирован или транспортное средство небезопасно.
Курганские перевозчики отправляют свои автобусы для прохождения планового технического осмотра (ТО) в Каменск-Уральский и Тюмень. В зависимости от возраста техники эту процедуру нужно проводить 1-2 раза в год, но курганские операторы ТО не успевают справится с потоком автобусов, нуждающихся в осмотре. Это обсуждалось на заседании комитета областной думы по экономической политике, сообщает корреспондент URA.RU. «Мы обсуждали эту тему ровно год назад, с тех пор ситуация никак не изменилась, а стала хуже. Курганские операторы по техосмотру не видят рентабельности. Тариф на прохождение ТО не менялся в регионе с 2011 года, а процедура эта требует времени и полностью оборудованного помещения», — сказал председатель комитета по экономической политике облдумы Евгений Кафеев. Предприниматели, занимающиеся проведением ТО, ежегодно сокращают точки из-за нерентабельности, а количество транспорта растет (более 4 тысяч автобусов различных классов), поэтому перевозчики вынуждены отправлять машины в соседние регионы. Аналогичная ситуация складывается и с грузовым транспортом. По мнению экспертов, через какое-то время это может привести к коллапсу грузопассажирских перевозок или к росту числа ДТП с участием этого транспорта. Ранее URA.RU писало об ужесточении наказания за фальсификацию диагностических карт технического обслуживания как для владельцев техники, так и для операторов ТО. Карты техосмотра автомобиля могут быть аннулированы, если будет выявлено, что факт прохождения ТО был сфальсифицирован или транспортное средство небезопасно.