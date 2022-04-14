Верховная Рада приняла закон о запрете символов Z и V

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Праздничный концерт посвещенный восьмой годовщине принятия Республики Крым в состав России. Челябинск, z знак, концерт крымская весна
На Украине запретили любую пропаганду букв V и Z Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Украине полностью запретили буквы Z и V, которыми выражают поддержку специальной операции России. Об этом в своем telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«Приняли закон, которым полностью запрещаем символику V и Z. Запрещаем любую его пропаганду», — написал Гонаренко.

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это решение вынужденным. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ отметили, что российские военные стараются не допустить напрасных жертв среди мирного населения.

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На Украине полностью запретили буквы Z и V, которыми выражают поддержку специальной операции России. Об этом в своем telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. «Приняли закон, которым полностью запрещаем символику V и Z. Запрещаем любую его пропаганду», — написал Гонаренко. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это решение вынужденным. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ отметили, что российские военные стараются не допустить напрасных жертв среди мирного населения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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