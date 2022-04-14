Кадыров пристыдил власти Украины за «немолодых» бойцов. «Посмотрите на этих бедолаг!»

15 апреля 2022 в 01:48 Размер текста - 17 +

Кадыров упрекнул Киев за отправку на фронт «немолодых» бойцов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чечни Рамзан Кадыров пристыдил власти Киева за то, что они отправляют воевать с подготовленными спецназовцами «немолодых» бойцов. По его словам, украинские «бедолаги» неспособны даже правильно держать в руках оружие. «Посмотрите на этих бедолаг. Официальный Киев, <…> вам не стыдно отправлять этих немолодых людей на войну с подготовленными спецназовцами? Почему нам должно быть стыдно за вас брать в плен этих бойцов, неспособных правильно держать в руках оружие?», — написал Кадыров в своем telegram-канале, показав видео с пленными боевиками. В ролике солдаты ВСУ рассказывают о том, что за один день боев в Рубежном погибло более 120 украинских военнослужащих. «Большие потери продолжаются каждый день», — подтверждает один из пленников. По словам задержанных, у украинской армии нет возможности противостоять натиску ВС РФ и чеченского спецназа. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Глава Чечни Рамзан Кадыров пристыдил власти Киева за то, что они отправляют воевать с подготовленными спецназовцами «немолодых» бойцов. По его словам, украинские «бедолаги» неспособны даже правильно держать в руках оружие. «Посмотрите на этих бедолаг. Официальный Киев, <…> вам не стыдно отправлять этих немолодых людей на войну с подготовленными спецназовцами? Почему нам должно быть стыдно за вас брать в плен этих бойцов, неспособных правильно держать в руках оружие?», — написал Кадыров в своем telegram-канале, показав видео с пленными боевиками. В ролике солдаты ВСУ рассказывают о том, что за один день боев в Рубежном погибло более 120 украинских военнослужащих. «Большие потери продолжаются каждый день», — подтверждает один из пленников. По словам задержанных, у украинской армии нет возможности противостоять натиску ВС РФ и чеченского спецназа. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения.