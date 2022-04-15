Д’Орси: Зеленский представляет опасность для украинского народа Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский представляет опасность для своего народа. Об этом заявил журналист и историк Анджело Д’Орси.

«Он (Зеленский — прим. ред.) ведет кампанию, которая на деле выльется в разрушения и жертвы среди его народа. Но его это не особо беспокоит», — выразил мнение журналист, передает РИА «Новости». По его мнению, именно президент Украины является препятствием для достижения мира.

Анджело Д’Орси считает, что нынешняя ситуация на Украине — это «война США против Европы». Он подчеркнул, что «Америке трудно понять, что однополярный мир, который родился после 1989 года и в котором была только одна сверхдержава, одна валюта и один язык, меняется».

По мнению экс-депутата Верховной Рады Украины Алексея Журавко, в скором времени Зеленский превратит юго-восток страны в «выжженное поле». Он уверен, что вести переговоры с лидером страны бесполезно. Экс-депутат Госдумы, политолог, Сергей Марков призвал россиян перестать воспринимать Зеленского как президента Украины.

Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация.

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