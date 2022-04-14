Екатеринбурженка, которая сожгла мужчину, обратилась к присяжным

15 апреля 2022 в 10:13 Размер текста - 17 +

Женщина, которая подожгла бездомного екатеринбуржца, пытается убедить присяжных, что сделала это не специально Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге завершился суд над Анной Шехеревой, которую обвинили в умышленном сожжении заживо спящего на улице Данила Груздева весной 2021 года. Девушка сделала это при помощи лака, морилки и зажигалки. Горожанка до последнего отрицала умышленность своих действий. URA.RU публикует ее обращение к присяжным. «Я просто шла мимо, я шла домой. У меня не было умысла взять и убить человека. Тем более, как говорят следствие и обвинение, сжечь его заживо. Просто услышьте меня, пожалуйста. Мы действительно шли мимо, и у меня это все произошло случайно», — сетует обвиняемая. Шехерева принесла слова соболезнования родителям погибшего Груздева. «Я очень соболезную его родителям. Конечно, я волнуюсь, потому что это очень страшно. Ужасно, когда еще ты живешь с этим всем внутри себя. Я хочу, чтобы вы услышали, что я действительно умышленно человека не убивала. Я очень сожалею о том, что Груздев Даниил скончался», — передает слова обвиняемой Е1. Ранее URA.RU писало, что девушка сожгла молодого человека на улице Луначарского в Екатеринбурге. Отмечается, что Шехерева облила его морилкой и подожгла во время того, как они выпивали на улице. Молодой человек получил 60% ожогов тела и скончался в больнице. Шехерева скрылась с места преступления, поймать ее не удавалось больше месяца. Ее объявили в розыск в июне. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге завершился суд над Анной Шехеревой, которую обвинили в умышленном сожжении заживо спящего на улице Данила Груздева весной 2021 года. Девушка сделала это при помощи лака, морилки и зажигалки. Горожанка до последнего отрицала умышленность своих действий. URA.RU публикует ее обращение к присяжным. «Я просто шла мимо, я шла домой. У меня не было умысла взять и убить человека. Тем более, как говорят следствие и обвинение, сжечь его заживо. Просто услышьте меня, пожалуйста. Мы действительно шли мимо, и у меня это все произошло случайно», — сетует обвиняемая. Шехерева принесла слова соболезнования родителям погибшего Груздева. «Я очень соболезную его родителям. Конечно, я волнуюсь, потому что это очень страшно. Ужасно, когда еще ты живешь с этим всем внутри себя. Я хочу, чтобы вы услышали, что я действительно умышленно человека не убивала. Я очень сожалею о том, что Груздев Даниил скончался», — передает слова обвиняемой Е1. Ранее URA.RU писало, что девушка сожгла молодого человека на улице Луначарского в Екатеринбурге. Отмечается, что Шехерева облила его морилкой и подожгла во время того, как они выпивали на улице. Молодой человек получил 60% ожогов тела и скончался в больнице. Шехерева скрылась с места преступления, поймать ее не удавалось больше месяца. Ее объявили в розыск в июне.