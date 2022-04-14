Компания из Екатеринбурга выкупила омский ликеро-водочный завод

15 апреля 2022 в 12:40 Размер текста - 17 +

В собственность екатеринбургской компании перешел имущественный комплекс ЛВЗ «Оша» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Компания из Екатеринбурга «Торговый Дом Напитки Урала» приобрела комплекс бывшего ликеро-водочного завода «Оша» в Омске за 124 млн рублей, заплатив на 40 млн меньше начальной цены лота. Об этом сообщила конкурсная управляющая омского завода «Оши» Лина Епифанова. Екатеринбургское ООО «Торговый Дом Напитки Урала» приобрело имущественный комплекс ЛВЗ [ликеро-водочный завод. — прим.ред] Оша, который располагается в деревне Ракитинка Омской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на конкурсную управляющую омского завода Лину Епифанову. Завод выпускал алкоголь под торговыми марками «Русский характер» и «Монархия» до того, как в 2020 году его признали банкротом. «Напитки Урала» купили завод на торгах в форме публичного предложения за 124 млн рублей. Начальная цена лота составляла 164,7 млн. Часть имущества — 46,16% находится в залоге у «Россельхозбанка». В самой компании URA.RU сообщили, что официально сделка еще не состоялась. По данным сервиса List-Org, ООО «Торговый Дом Напитки Урала» занимается строительством жилых и нежилых помещений, торговлей алкогольными напитками. Дата регистрации — декабрь 2017 года. Учредителем компании выступает Данила Тримайлов. В 2020 году доход компании составил 152,3 млн рублей, а расходы 151,4 млн. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Компания из Екатеринбурга «Торговый Дом Напитки Урала» приобрела комплекс бывшего ликеро-водочного завода «Оша» в Омске за 124 млн рублей, заплатив на 40 млн меньше начальной цены лота. Об этом сообщила конкурсная управляющая омского завода «Оши» Лина Епифанова. Екатеринбургское ООО «Торговый Дом Напитки Урала» приобрело имущественный комплекс ЛВЗ [ликеро-водочный завод. — прим.ред] Оша, который располагается в деревне Ракитинка Омской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на конкурсную управляющую омского завода Лину Епифанову. Завод выпускал алкоголь под торговыми марками «Русский характер» и «Монархия» до того, как в 2020 году его признали банкротом. «Напитки Урала» купили завод на торгах в форме публичного предложения за 124 млн рублей. Начальная цена лота составляла 164,7 млн. Часть имущества — 46,16% находится в залоге у «Россельхозбанка». В самой компании URA.RU сообщили, что официально сделка еще не состоялась. По данным сервиса List-Org, ООО «Торговый Дом Напитки Урала» занимается строительством жилых и нежилых помещений, торговлей алкогольными напитками. Дата регистрации — декабрь 2017 года. Учредителем компании выступает Данила Тримайлов. В 2020 году доход компании составил 152,3 млн рублей, а расходы 151,4 млн.