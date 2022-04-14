14 апреля 2022

Законодатели ЯНАО решат судьбу Шурышкарского района

© Служба новостей «URA.RU»
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Публичные слушания по правилам благоустройства. Курган, закон, документы, женские руки, руки
Шурышкарский район станет последним на Ямале, который преобразуют в муниципальный округ Фото:

Законодатели ЯНАО 21 апреля рассмотрят вопрос преобразования Шурышкарского района в муниципальный округ, в который войдут 24 населенных пункта, а центром станет село Мужи. Об этом сообщается на сайте ямальского отделения «Единой России».

«Инициативу о преобразовании Шурышкарского района, в результате которой в муниципальный округ с центром в селе Мужи войдут 24 населенных пункта, окружные парламентарии планируют рассмотреть на пленарном заседании 21 апреля. Решение принято по итогам публичных слушаний, это последний район Ямала, который приобретает статус муниципального округа», — сообщили в партии.

По словам председателя заксобрания Сергея Ямкина, жители района только выиграют от проведенной реформы. «Имеющийся опыт показывает, что изменения в административной структуре дают положительные результаты», — сказал спикер ямальского парламента.

Ранее URA.RU сообщало, что Шурышкарский район станет муниципальным округом с единой системой управления в центре. Из-за этого многие местные чиновники лишатся своих полномочий.

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Законодатели ЯНАО 21 апреля рассмотрят вопрос преобразования Шурышкарского района в муниципальный округ, в который войдут 24 населенных пункта, а центром станет село Мужи. Об этом сообщается на сайте ямальского отделения «Единой России». «Инициативу о преобразовании Шурышкарского района, в результате которой в муниципальный округ с центром в селе Мужи войдут 24 населенных пункта, окружные парламентарии планируют рассмотреть на пленарном заседании 21 апреля. Решение принято по итогам публичных слушаний, это последний район Ямала, который приобретает статус муниципального округа», — сообщили в партии. По словам председателя заксобрания Сергея Ямкина, жители района только выиграют от проведенной реформы. «Имеющийся опыт показывает, что изменения в административной структуре дают положительные результаты», — сказал спикер ямальского парламента. Ранее URA.RU сообщало, что Шурышкарский район станет муниципальным округом с единой системой управления в центре. Из-за этого многие местные чиновники лишатся своих полномочий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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