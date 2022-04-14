Законодатели ЯНАО решат судьбу Шурышкарского района

Шурышкарский район станет последним на Ямале, который преобразуют в муниципальный округ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Законодатели ЯНАО 21 апреля рассмотрят вопрос преобразования Шурышкарского района в муниципальный округ, в который войдут 24 населенных пункта, а центром станет село Мужи. Об этом сообщается на сайте ямальского отделения «Единой России».

«Инициативу о преобразовании Шурышкарского района, в результате которой в муниципальный округ с центром в селе Мужи войдут 24 населенных пункта, окружные парламентарии планируют рассмотреть на пленарном заседании 21 апреля. Решение принято по итогам публичных слушаний, это последний район Ямала, который приобретает статус муниципального округа», — сообщили в партии.

По словам председателя заксобрания Сергея Ямкина, жители района только выиграют от проведенной реформы. «Имеющийся опыт показывает, что изменения в административной структуре дают положительные результаты», — сказал спикер ямальского парламента.

Ранее URA.RU сообщало, что Шурышкарский район станет муниципальным округом с единой системой управления в центре. Из-за этого многие местные чиновники лишатся своих полномочий.