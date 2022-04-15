На Украине запретят партию Медвечука

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Евромайдан. Киев, майдан, флаги украины, толпа
Партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» хотят запретить на Украине Фото:

Минюст Украины подал иск о полном запрете партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), которую возглавляет политик Виктор Медведчук. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на слова главы Верховной Рады Руслана Стефанчука.

«Минюстиции подает иск в суд, чтобы запретить эту партию. После того, как она будет запрещена, будет решаться вопрос ее присутствия во всех выборных органах, в частности, и в Верховной Раде», — сообщает ТСН.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании Медведчука. Позже Совет национальной безопасности и обороны Украины заявил о приостановке деятельности фракции ОПЗЖ в Верховной Раде.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU.

Минюст Украины подал иск о полном запрете партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), которую возглавляет политик Виктор Медведчук. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на слова главы Верховной Рады Руслана Стефанчука. «Минюстиции подает иск в суд, чтобы запретить эту партию. После того, как она будет запрещена, будет решаться вопрос ее присутствия во всех выборных органах, в частности, и в Верховной Раде», — сообщает ТСН. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании Медведчука. Позже Совет национальной безопасности и обороны Украины заявил о приостановке деятельности фракции ОПЗЖ в Верховной Раде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...