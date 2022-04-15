На Украине запретят партию Медвечука

15 апреля 2022 в 16:12 Размер текста - 17 +

Партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» хотят запретить на Украине Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Минюст Украины подал иск о полном запрете партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), которую возглавляет политик Виктор Медведчук. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на слова главы Верховной Рады Руслана Стефанчука. «Минюстиции подает иск в суд, чтобы запретить эту партию. После того, как она будет запрещена, будет решаться вопрос ее присутствия во всех выборных органах, в частности, и в Верховной Раде», — сообщает ТСН. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании Медведчука. Позже Совет национальной безопасности и обороны Украины заявил о приостановке деятельности фракции ОПЗЖ в Верховной Раде. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Минюст Украины подал иск о полном запрете партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), которую возглавляет политик Виктор Медведчук. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на слова главы Верховной Рады Руслана Стефанчука. «Минюстиции подает иск в суд, чтобы запретить эту партию. После того, как она будет запрещена, будет решаться вопрос ее присутствия во всех выборных органах, в частности, и в Верховной Раде», — сообщает ТСН. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании Медведчука. Позже Совет национальной безопасности и обороны Украины заявил о приостановке деятельности фракции ОПЗЖ в Верховной Раде.