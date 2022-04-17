Уроженка Шадринска победила в конкурсе федерального канала. Фото

16 апреля 2022 в 16:37 Размер текста - 17 +

Уроженка Шадринска победила в конкурсе «Супер Мама» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ирина Прахова, переехавшая в Москву из города Шадринска (Курганская область), стала победителем конкурсного шоу «Супер Мама» на телеканале «Ю». Об этом она рассказала на своей странице во «ВКонтакте». «Шестой день съемок! Это финал. И ждали мы этот день целый месяц. Я шла на проект за победой, и я считаю себя Супер Мамой!» — написала Ирина. В рамках шоу «Супер Мама» четыре участницы встречаются каждую неделю. Они знакомятся, затем с понедельника по четверг приходят друг другу в гости, чтобы оценить чистоту и порядок в доме, воспитание детей и отношения с супругом. Также участницы оценивают уровень гостеприимства хозяйки и то, как она реализована вне стен дома. В конце Ирина пояснила свою победу в конкурсе. «У меня воспитанные дети, которые всегда видят свою маму дома и получают внимание в любое время суток! Мы весь досуг проводим вместе с семьей. У меня есть любимое дело, которое приносит мне доход! Я самореализована, я занимаюсь любимым делом. У меня порядок в доме, дизайн которого придумала я сама. У меня каждый день дом наполнен ароматом вкусного обеда и ужина. И я, как хранительница очага, сохранила теплые отношения с мужем», — отметила победительница. Уроженка Шадринска стала победительницей конкурса «Супер Мама» Фото с личной страница Ирины Праховой «ВКонтакте» Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

Ирина Прахова, переехавшая в Москву из города Шадринска (Курганская область), стала победителем конкурсного шоу «Супер Мама» на телеканале «Ю». Об этом она рассказала на своей странице во «ВКонтакте». «Шестой день съемок! Это финал. И ждали мы этот день целый месяц. Я шла на проект за победой, и я считаю себя Супер Мамой!» — написала Ирина. В рамках шоу «Супер Мама» четыре участницы встречаются каждую неделю. Они знакомятся, затем с понедельника по четверг приходят друг другу в гости, чтобы оценить чистоту и порядок в доме, воспитание детей и отношения с супругом. Также участницы оценивают уровень гостеприимства хозяйки и то, как она реализована вне стен дома. В конце Ирина пояснила свою победу в конкурсе. «У меня воспитанные дети, которые всегда видят свою маму дома и получают внимание в любое время суток! Мы весь досуг проводим вместе с семьей. У меня есть любимое дело, которое приносит мне доход! Я самореализована, я занимаюсь любимым делом. У меня порядок в доме, дизайн которого придумала я сама. У меня каждый день дом наполнен ароматом вкусного обеда и ужина. И я, как хранительница очага, сохранила теплые отношения с мужем», — отметила победительница.