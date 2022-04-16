РБК: представитель Абрамовича опроверг информацию о визите в Киев 17 апреля 2022 в 03:20 Размер текста - 17 + Роман Абрамович не посещал Киев в последнее время, заявил его представитель Фото: Личная страница Романа Абрамовича в Facebook новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сообщение американского журнала Fortune о том, что российский бизнесмен, миллиардер Роман Абрамович посетил Киев с целью возобновления переговоров России и Украины не является достоверным. Об этом заявил официальный представитель предпринимателя. Ранее Fortune опубликовало сообщение о том, что Роман Абрамович посетил Киев. В материале журнала говорилось, что бизнесмен якобы встретился с украинскими дипломатами. «Нет, это некорректная информация», — заявил РБК представитель Романа Абрамовича, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, бизнесмен сейчас не находится в Киеве и давно там не был. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Участники переговорной группы со стороны Украины ранее признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине. Сообщение американского журнала Fortune о том, что российский бизнесмен, миллиардер Роман Абрамович посетил Киев с целью возобновления переговоров России и Украины не является достоверным. Об этом заявил официальный представитель предпринимателя. Ранее Fortune опубликовало сообщение о том, что Роман Абрамович посетил Киев. В материале журнала говорилось, что бизнесмен якобы встретился с украинскими дипломатами. «Нет, это некорректная информация», — заявил РБК представитель Романа Абрамовича, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, бизнесмен сейчас не находится в Киеве и давно там не был. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Участники переговорной группы со стороны Украины ранее признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям