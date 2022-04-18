Министр экономики Германии признал зависимость от РФ. «Эмбарго поставит под угрозу порядок»

18 апреля 2022 в 10:05 Размер текста - 17 +

Германия не может отказаться от поставок российского газа, заявил Роберт Хабек Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Германия зависима от российского газа и введение немедленного эмбарго на его поставки поставит под угрозу социальный порядок страны. Такое мнение высказал министр экономики Германии Роберт Хабек. «Германия не намерена добывать сланцевый газ, поскольку это повлечет за собой ущерб для немецкой экологии. Берлин не может быстро отказаться от поставок российского газа. Немедленное эмбарго на газ поставит под угрозу социальный порядок в Германии», — передает слова Хабека агентство Frankfurter Allgemeine Zeitung. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала ЕС ввел пять пакетов санкций, часть из которых направлена на российские энергоресурсы. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить Россию». При этом часть стран Евросоюза выступили против санкций в отношении нефти и газа. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Германия зависима от российского газа и введение немедленного эмбарго на его поставки поставит под угрозу социальный порядок страны. Такое мнение высказал министр экономики Германии Роберт Хабек. «Германия не намерена добывать сланцевый газ, поскольку это повлечет за собой ущерб для немецкой экологии. Берлин не может быстро отказаться от поставок российского газа. Немедленное эмбарго на газ поставит под угрозу социальный порядок в Германии», — передает слова Хабека агентство Frankfurter Allgemeine Zeitung. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала ЕС ввел пять пакетов санкций, часть из которых направлена на российские энергоресурсы. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить Россию». При этом часть стран Евросоюза выступили против санкций в отношении нефти и газа.