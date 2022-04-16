16 апреля 2022
15 апреля 2022

ФСБ пресекла контрабанду пермского леса в Узбекистан

© Служба новостей «URA.RU»
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Гремячинск и его окрестности. Пермский край, полиция, лесовоз, дорожно патрульная служба, дпс, проверка документов, перевозка леса
За год пермяк вывез леса почти на два млн рублей Фото:

В течение года из Пермского края местный житель вывозил в Узбекистан лесоматериалы. Ему удалось переправить через границу больше 180 кубических метров древесины, стоимостью более 1,9 млн рублей, рассказали в региональном управлении ФСБ, сотрудники которого задержали преступника.

«С 2020 по 2021 гг. обвиняемый незаконно вывозил с территории России через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалы хвойных пород в Республику Узбекистан в целях сбыта. Для придания легальности экономической деятельности обвиняемый при оформлении сопроводительных и разрешительных документов на перемещение товаров через границу указывал заведомо ложные сведения об источнике их происхождения и изготовителях», — говорится в сообщении УФСБ, поступившем в редакцию URA.RU.

Пресечь контрабанду удалось сотрудникам ФСБ вместе с работниками Пермской таможни. Суд признал подозреваемого виновным и приговорил его 2,5 года колонии. Приговор вступил в законную силу.

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В течение года из Пермского края местный житель вывозил в Узбекистан лесоматериалы. Ему удалось переправить через границу больше 180 кубических метров древесины, стоимостью более 1,9 млн рублей, рассказали в региональном управлении ФСБ, сотрудники которого задержали преступника. «С 2020 по 2021 гг. обвиняемый незаконно вывозил с территории России через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалы хвойных пород в Республику Узбекистан в целях сбыта. Для придания легальности экономической деятельности обвиняемый при оформлении сопроводительных и разрешительных документов на перемещение товаров через границу указывал заведомо ложные сведения об источнике их происхождения и изготовителях», — говорится в сообщении УФСБ, поступившем в редакцию URA.RU. Пресечь контрабанду удалось сотрудникам ФСБ вместе с работниками Пермской таможни. Суд признал подозреваемого виновным и приговорил его 2,5 года колонии. Приговор вступил в законную силу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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