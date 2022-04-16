ФСБ пресекла контрабанду пермского леса в Узбекистан

18 апреля 2022 в 12:22 Размер текста - 17 +

За год пермяк вывез леса почти на два млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В течение года из Пермского края местный житель вывозил в Узбекистан лесоматериалы. Ему удалось переправить через границу больше 180 кубических метров древесины, стоимостью более 1,9 млн рублей, рассказали в региональном управлении ФСБ, сотрудники которого задержали преступника. «С 2020 по 2021 гг. обвиняемый незаконно вывозил с территории России через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалы хвойных пород в Республику Узбекистан в целях сбыта. Для придания легальности экономической деятельности обвиняемый при оформлении сопроводительных и разрешительных документов на перемещение товаров через границу указывал заведомо ложные сведения об источнике их происхождения и изготовителях», — говорится в сообщении УФСБ, поступившем в редакцию URA.RU. Пресечь контрабанду удалось сотрудникам ФСБ вместе с работниками Пермской таможни. Суд признал подозреваемого виновным и приговорил его 2,5 года колонии. Приговор вступил в законную силу. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П» .

В течение года из Пермского края местный житель вывозил в Узбекистан лесоматериалы. Ему удалось переправить через границу больше 180 кубических метров древесины, стоимостью более 1,9 млн рублей, рассказали в региональном управлении ФСБ, сотрудники которого задержали преступника. «С 2020 по 2021 гг. обвиняемый незаконно вывозил с территории России через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалы хвойных пород в Республику Узбекистан в целях сбыта. Для придания легальности экономической деятельности обвиняемый при оформлении сопроводительных и разрешительных документов на перемещение товаров через границу указывал заведомо ложные сведения об источнике их происхождения и изготовителях», — говорится в сообщении УФСБ, поступившем в редакцию URA.RU. Пресечь контрабанду удалось сотрудникам ФСБ вместе с работниками Пермской таможни. Суд признал подозреваемого виновным и приговорил его 2,5 года колонии. Приговор вступил в законную силу.