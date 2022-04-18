В Екатеринбурге возле «Гринвича» избили подростка

18 апреля 2022 в 15:36 Размер текста - 17 +

Причины инцидента уже выясняют в полиции Фото: Сергей Русанов © URA.RU 16-летний подросток получил травмы в драке с прохожими возле торгового центра «Гринвич» в Екатеринбурге. Его родственники написали заявление в полицию, рассказали URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «Заявление зарегистрировано в отделе полиции № 5. В настоящее время сотрудники территориального ОВД выясняют обстоятельства происшествия, устанавливают личности людей, причастных к нему, и очевидцев конфликта. По результатам разбирательства будет принято обоснованное решение», — говорится в сообщении пресс-группы. Нападение попало на камеры видеонаблюдения. Полицейские изучают его, добавили в пресс-службе городского управления МВД. По сообщениям СМИ, к избиениям может быть причастна группа выходцев из Средней Азии. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

16-летний подросток получил травмы в драке с прохожими возле торгового центра «Гринвич» в Екатеринбурге. Его родственники написали заявление в полицию, рассказали URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «Заявление зарегистрировано в отделе полиции № 5. В настоящее время сотрудники территориального ОВД выясняют обстоятельства происшествия, устанавливают личности людей, причастных к нему, и очевидцев конфликта. По результатам разбирательства будет принято обоснованное решение», — говорится в сообщении пресс-группы. Нападение попало на камеры видеонаблюдения. Полицейские изучают его, добавили в пресс-службе городского управления МВД. По сообщениям СМИ, к избиениям может быть причастна группа выходцев из Средней Азии.