В Екатеринбурге возле «Гринвича» избили подростка

16-летний подросток получил травмы в драке с прохожими возле торгового центра «Гринвич» в Екатеринбурге. Его родственники написали заявление в полицию, рассказали URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
«Заявление зарегистрировано в отделе полиции № 5. В настоящее время сотрудники территориального ОВД выясняют обстоятельства происшествия, устанавливают личности людей, причастных к нему, и очевидцев конфликта. По результатам разбирательства будет принято обоснованное решение», — говорится в сообщении пресс-группы.
Нападение попало на камеры видеонаблюдения. Полицейские изучают его, добавили в пресс-службе городского управления МВД. По сообщениям СМИ, к избиениям может быть причастна группа выходцев из Средней Азии.
16-летний подросток получил травмы в драке с прохожими возле торгового центра «Гринвич» в Екатеринбурге. Его родственники написали заявление в полицию, рассказали URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «Заявление зарегистрировано в отделе полиции № 5. В настоящее время сотрудники территориального ОВД выясняют обстоятельства происшествия, устанавливают личности людей, причастных к нему, и очевидцев конфликта. По результатам разбирательства будет принято обоснованное решение», — говорится в сообщении пресс-группы. Нападение попало на камеры видеонаблюдения. Полицейские изучают его, добавили в пресс-службе городского управления МВД. По сообщениям СМИ, к избиениям может быть причастна группа выходцев из Средней Азии.