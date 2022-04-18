В Екатеринбурге возле «Гринвича» избили подростка

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Проверка ложного минирования ул.Бригадирская 8. Пермь, чп, дежурная часть, ппс, полиция, чс, место происшествия, ложное минирование, оцепление чп
Причины инцидента уже выясняют в полиции Фото:

16-летний подросток получил травмы в драке с прохожими возле торгового центра «Гринвич» в Екатеринбурге. Его родственники написали заявление в полицию, рассказали URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

«Заявление зарегистрировано в отделе полиции № 5. В настоящее время сотрудники территориального ОВД выясняют обстоятельства происшествия, устанавливают личности людей, причастных к нему, и очевидцев конфликта. По результатам разбирательства будет принято обоснованное решение», — говорится в сообщении пресс-группы.

Нападение попало на камеры видеонаблюдения. Полицейские изучают его, добавили в пресс-службе городского управления МВД. По сообщениям СМИ, к избиениям может быть причастна группа выходцев из Средней Азии.

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16-летний подросток получил травмы в драке с прохожими возле торгового центра «Гринвич» в Екатеринбурге. Его родственники написали заявление в полицию, рассказали URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «Заявление зарегистрировано в отделе полиции № 5. В настоящее время сотрудники территориального ОВД выясняют обстоятельства происшествия, устанавливают личности людей, причастных к нему, и очевидцев конфликта. По результатам разбирательства будет принято обоснованное решение», — говорится в сообщении пресс-группы. Нападение попало на камеры видеонаблюдения. Полицейские изучают его, добавили в пресс-службе городского управления МВД. По сообщениям СМИ, к избиениям может быть причастна группа выходцев из Средней Азии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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