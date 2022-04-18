Вассерман призвал расширить льготы для педагогов

18 апреля 2022 в 14:15 Размер текста - 17 +

Все педагоги должны получать одинаковые льготы, считает Анатолий Вассерман Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На льготы от государства должны рассчитывать не только учителя, но и все, кто работает с детьми. Такое мнение высказал депутат Государственной думы РФ Анатолий Вассерман на заседании комитета Госдумы по просвещению. Трансляция заседания идет на официальном сайте Госдумы. «Затраты на льготные пенсии и затраты на рекламу соответствующих профессий. Если считать, что эти деньги имеют двойное назначение, то найти деньги будет легче. Все, кто работает с детьми, должны рассчитывать на одинаковые льготы, которые положены педагогам. Самое дефицитное в производстве — человек, остальное легче. Экономия на педагогике приведет к нарушению нашего хозяйства. Всем педагогам нужны одинаковые льготы», — сказал Вассерман. Ранее в Минпромторге РФ предложили распространить программу льготного автокредитования на работников системы образования. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин предложили поднять зарплаты учителей в два раза. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

На льготы от государства должны рассчитывать не только учителя, но и все, кто работает с детьми. Такое мнение высказал депутат Государственной думы РФ Анатолий Вассерман на заседании комитета Госдумы по просвещению. Трансляция заседания идет на официальном сайте Госдумы. «Затраты на льготные пенсии и затраты на рекламу соответствующих профессий. Если считать, что эти деньги имеют двойное назначение, то найти деньги будет легче. Все, кто работает с детьми, должны рассчитывать на одинаковые льготы, которые положены педагогам. Самое дефицитное в производстве — человек, остальное легче. Экономия на педагогике приведет к нарушению нашего хозяйства. Всем педагогам нужны одинаковые льготы», — сказал Вассерман. Ранее в Минпромторге РФ предложили распространить программу льготного автокредитования на работников системы образования. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин предложили поднять зарплаты учителей в два раза.