18 апреля 2022

Зеленский объявил о начале «битвы за Донбасс»

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Зеленский заявил о начале битвы за Донбасс Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Главная фаза наступления России на группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донбассе началась. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Значительная часть российских войск сконцентрирована там [на Донбассе] для наступления <…> Мы будем защищаться», — сказал Зеленский. Видеообращение опубликовано в его telegram-канале. По словам политика, в Донецке и Луганске «слышны удары по позициям ВСУ, объектам украинских военных у Краматорска и Славянска».

Днем ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что начало «конкретной» спецоперации России на Украине положено. Он призвал националистов бежать и сдаваться в плен российской армии.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Сейчас Украина стянула в Донбасс главные свои силы, пишет «Царьград». Несмотря на это, российская армия полностью зачистила городскую территорию Мариуполя. Оставшиеся националисты забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Также там находятся иностранные наемники. В Минобороны РФ предложили националистам сложить оружие и сдаться, однако они не приняли это предложение.

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Главная фаза наступления России на группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донбассе началась. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский. «Значительная часть российских войск сконцентрирована там [на Донбассе] для наступления <…> Мы будем защищаться», — сказал Зеленский. Видеообращение опубликовано в его telegram-канале. По словам политика, в Донецке и Луганске «слышны удары по позициям ВСУ, объектам украинских военных у Краматорска и Славянска». Днем ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что начало «конкретной» спецоперации России на Украине положено. Он призвал националистов бежать и сдаваться в плен российской армии. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Сейчас Украина стянула в Донбасс главные свои силы, пишет «Царьград». Несмотря на это, российская армия полностью зачистила городскую территорию Мариуполя. Оставшиеся националисты забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Также там находятся иностранные наемники. В Минобороны РФ предложили националистам сложить оружие и сдаться, однако они не приняли это предложение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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