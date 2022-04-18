Зеленский объявил о начале «битвы за Донбасс»

Главная фаза наступления России на группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донбассе началась. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
«Значительная часть российских войск сконцентрирована там [на Донбассе] для наступления <…> Мы будем защищаться», — сказал Зеленский. Видеообращение опубликовано в его telegram-канале. По словам политика, в Донецке и Луганске «слышны удары по позициям ВСУ, объектам украинских военных у Краматорска и Славянска».
Днем ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что начало «конкретной» спецоперации России на Украине положено. Он призвал националистов бежать и сдаваться в плен российской армии.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Сейчас Украина стянула в Донбасс главные свои силы, пишет «Царьград». Несмотря на это, российская армия полностью зачистила городскую территорию Мариуполя. Оставшиеся националисты забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Также там находятся иностранные наемники. В Минобороны РФ предложили националистам сложить оружие и сдаться, однако они не приняли это предложение.
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