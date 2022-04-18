В Ханты-Мансийске жителей лишили повода для критики властей

19 апреля 2022 в 11:21 Размер текста - 17 +

Проблема несанкционированных свалок остро стоит перед жителями городов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти Ханты-Мансийска ликвидированы все стихийные свалки, которые были на территории города. Местные жители периодически критиковали за это мэрию в социальных сетях. Как сообщил глава региональной столицы Максим Ряшин на заседании совета при губернаторе Югры по развитию местного самоуправления, теперь поводов для критики нет. «В 2022 году совместно с Региональным оператором планируется создание единого пункта сбора всех видов отходов, подлежащих переработке. Уже определили земельный участок в районе рынка «Лукошко», — приводит слова главы города пресс-служба администрации Ханты-Мансийска на официальном городском портале. Управлением муниципального контроля за пять лет выявлено и ликвидировано 582 стихийные свалки, регулярно ведется работа по оборудованию контейнерных площадок, в том числе и с раздельным сбором мусора. Также в городе оборудовано две площадки и 26 бункеров-накопителей для крупногабаритного мусора. Ранее URA.RU сообщало о проблеме стихийных свалок в Сургуте. Часто мусор скапливается на территории сетевых магазинов. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на хантыйский telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Власти Ханты-Мансийска ликвидированы все стихийные свалки, которые были на территории города. Местные жители периодически критиковали за это мэрию в социальных сетях. Как сообщил глава региональной столицы Максим Ряшин на заседании совета при губернаторе Югры по развитию местного самоуправления, теперь поводов для критики нет. «В 2022 году совместно с Региональным оператором планируется создание единого пункта сбора всех видов отходов, подлежащих переработке. Уже определили земельный участок в районе рынка «Лукошко», — приводит слова главы города пресс-служба администрации Ханты-Мансийска на официальном городском портале. Управлением муниципального контроля за пять лет выявлено и ликвидировано 582 стихийные свалки, регулярно ведется работа по оборудованию контейнерных площадок, в том числе и с раздельным сбором мусора. Также в городе оборудовано две площадки и 26 бункеров-накопителей для крупногабаритного мусора. Ранее URA.RU сообщало о проблеме стихийных свалок в Сургуте. Часто мусор скапливается на территории сетевых магазинов.