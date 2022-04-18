18 апреля 2022
17 апреля 2022
16 апреля 2022
15 апреля 2022

В Ханты-Мансийске жителей лишили повода для критики властей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Новоуральска, Свердловская область, дворник, мусор, жкх, мусорная куча, свалка, мусорная реформа, город новоуральск, экология
Проблема несанкционированных свалок остро стоит перед жителями городов Фото:

Власти Ханты-Мансийска ликвидированы все стихийные свалки, которые были на территории города. Местные жители периодически критиковали за это мэрию в социальных сетях. Как сообщил глава региональной столицы Максим Ряшин на заседании совета при губернаторе Югры по развитию местного самоуправления, теперь поводов для критики нет.

«В 2022 году совместно с Региональным оператором планируется создание единого пункта сбора всех видов отходов, подлежащих переработке. Уже определили земельный участок в районе рынка «Лукошко», — приводит слова главы города пресс-служба администрации Ханты-Мансийска на официальном городском портале.

Управлением муниципального контроля за пять лет выявлено и ликвидировано 582 стихийные свалки, регулярно ведется работа по оборудованию контейнерных площадок, в том числе и с раздельным сбором мусора. Также в городе оборудовано две площадки и 26 бункеров-накопителей для крупногабаритного мусора.

Ранее URA.RU сообщало о проблеме стихийных свалок в Сургуте. Часто мусор скапливается на территории сетевых магазинов.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на хантыйский telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

Власти Ханты-Мансийска ликвидированы все стихийные свалки, которые были на территории города. Местные жители периодически критиковали за это мэрию в социальных сетях. Как сообщил глава региональной столицы Максим Ряшин на заседании совета при губернаторе Югры по развитию местного самоуправления, теперь поводов для критики нет. «В 2022 году совместно с Региональным оператором планируется создание единого пункта сбора всех видов отходов, подлежащих переработке. Уже определили земельный участок в районе рынка «Лукошко», — приводит слова главы города пресс-служба администрации Ханты-Мансийска на официальном городском портале. Управлением муниципального контроля за пять лет выявлено и ликвидировано 582 стихийные свалки, регулярно ведется работа по оборудованию контейнерных площадок, в том числе и с раздельным сбором мусора. Также в городе оборудовано две площадки и 26 бункеров-накопителей для крупногабаритного мусора. Ранее URA.RU сообщало о проблеме стихийных свалок в Сургуте. Часто мусор скапливается на территории сетевых магазинов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...