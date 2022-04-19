Экс-замглавы Минвостокразвития Крутикова арестовали

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Александра Крутикова арестовали за превышение должностных полномочий Фото:

В Хабаровске арестовали экс-заместителя главы Минвостокразвития Александра Крутикова. Об этом сообщили в Центральном районном суде города.

«Бывший замглавы Минвостока Крутиков арестован на 2 месяца. Его подозревают в превышении должностных полномочий», — передает РИА «Новости» сообщение суда.

В январе 2021 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин уволил Крутикова с должности в Минвостокразвития. В приказе премьер-министра отмечалось, что Крутиков сам попросил освободить его от должности.

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В Хабаровске арестовали экс-заместителя главы Минвостокразвития Александра Крутикова. Об этом сообщили в Центральном районном суде города. «Бывший замглавы Минвостока Крутиков арестован на 2 месяца. Его подозревают в превышении должностных полномочий», — передает РИА «Новости» сообщение суда. В январе 2021 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин уволил Крутикова с должности в Минвостокразвития. В приказе премьер-министра отмечалось, что Крутиков сам попросил освободить его от должности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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