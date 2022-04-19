Экс-замглавы Минвостокразвития Крутикова арестовали

Александра Крутикова арестовали за превышение должностных полномочий
В Хабаровске арестовали экс-заместителя главы Минвостокразвития Александра Крутикова. Об этом сообщили в Центральном районном суде города.
«Бывший замглавы Минвостока Крутиков арестован на 2 месяца. Его подозревают в превышении должностных полномочий», — передает РИА «Новости» сообщение суда.
В январе 2021 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин уволил Крутикова с должности в Минвостокразвития. В приказе премьер-министра отмечалось, что Крутиков сам попросил освободить его от должности.
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