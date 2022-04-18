Власти рассказали тюменцам, как выжить в горящем лесу

Выжить в горящем лесу поможет вода и побег от очага пожара Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Посещение лесов в Тюменской области под запретом с 16 апреля, однако если люди окажутся среди горящих деревьев, спасти их сможет соблюдение трех правил. Это следует из профилактического ролика МЧС, размещенного в telegram-канале мэрии Сладковского района области.

«Правила поведения, если вы оказались в лесу во время пожара. Первое: уходите дальше от очага пожара, двигайтесь против ветра, постарайтесь обойти очаг», — говорится в ролике МЧС, размещенном в telegram-канале властей.

Второе правило — нужно постараться защитить себя от огня. Тюменцам предлагают найти водоем и лечь в него либо обильно смочить одежду. И, наконец, третье: на лицо нужно надеть мокрую тканевую маску, чтобы защитить органы дыхания.

Как рассказали URA.RU в Главном управлении МЧС России по Тюменской области, если человек оказался в горящем лесу, попросить о помощи можно по номерам 101 и 112. На них получится позвонить, даже если мобильный телефон находится вне зоны доступа сети.

Как ранее писало URA.RU, запрет на посещение лесов действует в Тюменской области с 16 апреля, в рамках особого противопожарного режима. За его нарушение гражданам положен штраф — от 2 000 до 4 000 рублей.