Владимиру Зеленскому грозит уголовная ответственность из-за двойного гражданства, считает Илья Кива Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Экс-депутат Верховной Рады Украины Илья Кива показал российский паспорт президента Украины Владимира Зеленского. Кива считает, что это должно помочь в возбуждении против него уголовного дела.

«СК РФ должен привлечь к уголовной ответственности и объявить в розыск гражданина России — Зеленского В. А. За его террористическую деятельность и как подозреваемого в совершении терактов и убийстве тысячи граждан России и Украины», — отметил он в своем telegram-канале.

Кива также упомянул о возможном двойном гражданстве украинского лидера. «Зеленский не имел права быть допущен к президентским выборам с двойным гражданством и его пребывание на должности президента — незаконно», — добавил экс-депутат.

Следственный комитет России уже начал проверку в отношении украинского президента. Причиной стали слова последнего о подготовке к войне с Россией. Само интервью Зеленский давал американскому телеканалу CNN. В беседе он сделал ряд спорных заявлений. так, Зеленский отказался от своих обещаний о статусе Донбасса. Киев не желает признавать ДНР и ЛНР самостоятельными территориями в восточной части страны ради того, чтобы положить конец спорам с Россией, отмечает Nation News. По его мнению, шансы на успех переговоров с Россией снижаются «с каждым днем», дополняет «Федеральное агентство новостей».

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Действия российских войск нацелены на демилитаризацию и денацификацию территории, а также защиту мирного населения,в том числе живущего в ДНР и ЛНР. Военные поражают объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.

Скриншот паспорта Владимира Зеленского с telegram-канала Ильи Кивы

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