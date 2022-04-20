Экс-депутат Верховной Рады Украины Илья Кива показал российский паспорт президента Украины Владимира Зеленского. Кива считает, что это должно помочь в возбуждении против него уголовного дела.
«СК РФ должен привлечь к уголовной ответственности и объявить в розыск гражданина России — Зеленского В. А. За его террористическую деятельность и как подозреваемого в совершении терактов и убийстве тысячи граждан России и Украины», — отметил он в своем telegram-канале.
Кива также упомянул о возможном двойном гражданстве украинского лидера. «Зеленский не имел права быть допущен к президентским выборам с двойным гражданством и его пребывание на должности президента — незаконно», — добавил экс-депутат.
Следственный комитет России уже начал проверку в отношении украинского президента. Причиной стали слова последнего о подготовке к войне с Россией. Само интервью Зеленский давал американскому телеканалу CNN. В беседе он сделал ряд спорных заявлений. так, Зеленский отказался от своих обещаний о статусе Донбасса. Киев не желает признавать ДНР и ЛНР самостоятельными территориями в восточной части страны ради того, чтобы положить конец спорам с Россией, отмечает Nation News. По его мнению, шансы на успех переговоров с Россией снижаются «с каждым днем», дополняет «Федеральное агентство новостей».
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Действия российских войск нацелены на демилитаризацию и денацификацию территории, а также защиту мирного населения,в том числе живущего в ДНР и ЛНР. Военные поражают объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.
Скриншот паспорта Владимира Зеленского с telegram-канала Ильи Кивы
Экс-депутат Верховной Рады Украины Илья Кива показал российский паспорт президента Украины Владимира Зеленского. Кива считает, что это должно помочь в возбуждении против него уголовного дела. «СК РФ должен привлечь к уголовной ответственности и объявить в розыск гражданина России — Зеленского В. А. За его террористическую деятельность и как подозреваемого в совершении терактов и убийстве тысячи граждан России и Украины», — отметил он в своем telegram-канале. Кива также упомянул о возможном двойном гражданстве украинского лидера. «Зеленский не имел права быть допущен к президентским выборам с двойным гражданством и его пребывание на должности президента — незаконно», — добавил экс-депутат. Следственный комитет России уже начал проверку в отношении украинского президента. Причиной стали слова последнего о подготовке к войне с Россией. Само интервью Зеленский давал американскому телеканалу CNN. В беседе он сделал ряд спорных заявлений. так, Зеленский отказался от своих обещаний о статусе Донбасса. Киев не желает признавать ДНР и ЛНР самостоятельными территориями в восточной части страны ради того, чтобы положить конец спорам с Россией, отмечает Nation News. По его мнению, шансы на успех переговоров с Россией снижаются «с каждым днем», дополняет «Федеральное агентство новостей». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Действия российских войск нацелены на демилитаризацию и денацификацию территории, а также защиту мирного населения,в том числе живущего в ДНР и ЛНР. Военные поражают объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.