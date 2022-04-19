Пермский завод вдвое увеличил годовую прибыль

20 апреля 2022 в 12:28 Размер текста - 17 +

В 2021 году комбинат заработал почти 30 миллиардов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Чистая прибыль Усольского калийного комбината компании «Еврохим» за 2021 год составила около 30 миллиардов рублей. По сравнению с 2020 годом этот показатель увеличился более чем в два раза, говорится в финансовом отчете предприятия. Согласно документу, увеличение прибыли произошло благодаря повышению объемов производства и возросшему уровню цен на минеральные удобрения. «Доля выручки предприятия от импорта продукции за 2021 год составила 89 процентов», — говорится в отчете. По данным компании, уровень спроса на большинстве рынках сбыта оставался в течение всего периода достаточно высоким. Усольский калийный комбинат, входящий в состав холдинга «Еврохим», находится в Березниках (Пермский край). Предприятие занимается добычей калийных руд и производством хлористого калия — самого востребованного на российских и зарубежных рынках калийного удобрения. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П» .

Чистая прибыль Усольского калийного комбината компании «Еврохим» за 2021 год составила около 30 миллиардов рублей. По сравнению с 2020 годом этот показатель увеличился более чем в два раза, говорится в финансовом отчете предприятия. Согласно документу, увеличение прибыли произошло благодаря повышению объемов производства и возросшему уровню цен на минеральные удобрения. «Доля выручки предприятия от импорта продукции за 2021 год составила 89 процентов», — говорится в отчете. По данным компании, уровень спроса на большинстве рынках сбыта оставался в течение всего периода достаточно высоким. Усольский калийный комбинат, входящий в состав холдинга «Еврохим», находится в Березниках (Пермский край). Предприятие занимается добычей калийных руд и производством хлористого калия — самого востребованного на российских и зарубежных рынках калийного удобрения.