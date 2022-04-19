19 апреля 2022
18 апреля 2022

Пермский завод вдвое увеличил годовую прибыль

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Компьютерная клавиатура, монитор, графики, приложения. Курган, ноутбук, финансы, биржа, график, экономика, торговля на бирже, биржевый график, инвистиции
В 2021 году комбинат заработал почти 30 миллиардов Фото:

Чистая прибыль Усольского калийного комбината компании «Еврохим» за 2021 год составила около 30 миллиардов рублей. По сравнению с 2020 годом этот показатель увеличился более чем в два раза, говорится в финансовом отчете предприятия.

Согласно документу, увеличение прибыли произошло благодаря повышению объемов производства и возросшему уровню цен на минеральные удобрения. «Доля выручки предприятия от импорта продукции за 2021 год составила 89 процентов», — говорится в отчете. По данным компании, уровень спроса на большинстве рынках сбыта оставался в течение всего периода достаточно высоким.

Усольский калийный комбинат, входящий в состав холдинга «Еврохим», находится в Березниках (Пермский край). Предприятие занимается добычей калийных руд и производством хлористого калия — самого востребованного на российских и зарубежных рынках калийного удобрения.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П».

Чистая прибыль Усольского калийного комбината компании «Еврохим» за 2021 год составила около 30 миллиардов рублей. По сравнению с 2020 годом этот показатель увеличился более чем в два раза, говорится в финансовом отчете предприятия. Согласно документу, увеличение прибыли произошло благодаря повышению объемов производства и возросшему уровню цен на минеральные удобрения. «Доля выручки предприятия от импорта продукции за 2021 год составила 89 процентов», — говорится в отчете. По данным компании, уровень спроса на большинстве рынках сбыта оставался в течение всего периода достаточно высоким. Усольский калийный комбинат, входящий в состав холдинга «Еврохим», находится в Березниках (Пермский край). Предприятие занимается добычей калийных руд и производством хлористого калия — самого востребованного на российских и зарубежных рынках калийного удобрения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...