В Пермском крае создают центр импортозамещения

В состав единого центра войдут специалисты разных отраслей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Пермском крае могут создать единый региональный центр по проблемам импортозамещения. В его состав планируют включить предпринимателей, ученых, инженеров, IT-специалистов, представителей власти. Этот вопрос обсуждали на совещании членов общественной организации «Деловая Россия». Как рассказал URA.RU участник встречи, директор Краснокамского ремонтно-механического завода Дмитрий Теплов, цель создания центра — объединить разных специалистов с целью ускорения задач по вопросу импортозамещения.

«Нужно выстроить эффективный цикл производства. Чтобы разработать любую деталь, необходим совместный труд инженеров-проектировщиков, IT-специалистов, эффективных менеджеров по продажам, в конце концов. Если все эти люди будут работать сообща, то будет и результат. Потому и полезен такой центр, для их совместного вовлечения в процесс», сообщил предприниматель. Дмитрий Теплов также добавил, что подобный совещательный орган может активно взаимодействовать с властями, в том числе в плане получения налоговых льгот.

Также пермских общественников «Деловой России» включили в состав регионального штаба по поддержанию экономической стабильности, созданного губернатором и Правительством Пермского края. В качестве мер поддержки штаб предлагает бизнесменам льготные микрозаймы, субсидирование процентной ставки по кредитам, компенсацию затрат на покупку оборудования.

Курс на импортозамещение в России был объявлен в 2014 году, после введения санкций Запада в результате присоединения Крыма. В последние месяцы санкции были усилены из-за спецоперации на Украине. Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду о российской истории.

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