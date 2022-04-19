Пропавшего в Магнитогорске школьного учителя нашли мертвым

20 апреля 2022 в 16:58 Размер текста - 17 +

Причина смерти мужчины пока не называется Фото: Илья Московец © URA.RU В Магнитогорске завершены поиски пропавшего 30-летнего учителя физкультуры Данила Лисьянского. Его нашли умершим, сообщается в группе поискового отряда «Легион спас» в соцсети «ВКонтакте». «Лисьянский Данил Сергеевич найден. Погиб. Соболезнуем родным и близким…», — сообщается в группе. Мужчина пропал 18 апреля. Он ушел из квартиры родителей домой, но так там и не появился. Его искали два дня. Что именно произошло, пока не уточняется. Супруга погибшего подтвердила факт его гибели, разместив пост у себя на странице. Ранее она сообщила, что проблем никаких у мужчины не было, телефон он оставил дома, работал учителем физкультуры в школе № 10. По информации URA.RU причиной смерти стал суицид. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на челябинский telegram-канал «Челябинск, который смог» .

В Магнитогорске завершены поиски пропавшего 30-летнего учителя физкультуры Данила Лисьянского. Его нашли умершим, сообщается в группе поискового отряда «Легион спас» в соцсети «ВКонтакте». «Лисьянский Данил Сергеевич найден. Погиб. Соболезнуем родным и близким…», — сообщается в группе. Мужчина пропал 18 апреля. Он ушел из квартиры родителей домой, но так там и не появился. Его искали два дня. Что именно произошло, пока не уточняется. Супруга погибшего подтвердила факт его гибели, разместив пост у себя на странице. Ранее она сообщила, что проблем никаких у мужчины не было, телефон он оставил дома, работал учителем физкультуры в школе № 10. По информации URA.RU причиной смерти стал суицид.