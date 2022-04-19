19 апреля 2022

Власти ЯНАО создают запасы лекарств, чтобы избежать дефицита

© Служба новостей «URA.RU»
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Лекарства для льготников. Тюмень, покупатель, аптека, люди в масках, фармация
В аптеках ЯНАО лекарств для граждан достаточно, заявила Гудкова Фото:

В ЯНАО проводится досрочная закупка лекарственных препаратов и медицинских изделий в объеме годовой потребности. Как сообщается на сайте окружного заксобрания, это делается, чтобы избежать возможного дефицита.

«Все необходимые лекарства приобретены с запасом на 6 месяцев, параллельно идут новые закупки в объемах годовой потребности», — пишет на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» председатель комитета заксобрания ЯНАО по соцполитике, депутат партии «Единая Россия» Надежда Гудкова.

При этом она отметила, что ситуация с лекарственным обеспечением в автономном округе остается стабильной. В медицинских организациях имеется достаточное количество препаратов для бесплатного обеспечения льготников.

Ранее URA.RU сообщало об усилении внимания к обороту лекарств. Наличие препаратов для лечения коронавируса и ОРВИ взято на особый контроль властями ЯНАО.

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В ЯНАО проводится досрочная закупка лекарственных препаратов и медицинских изделий в объеме годовой потребности. Как сообщается на сайте окружного заксобрания, это делается, чтобы избежать возможного дефицита. «Все необходимые лекарства приобретены с запасом на 6 месяцев, параллельно идут новые закупки в объемах годовой потребности», — пишет на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» председатель комитета заксобрания ЯНАО по соцполитике, депутат партии «Единая Россия» Надежда Гудкова. При этом она отметила, что ситуация с лекарственным обеспечением в автономном округе остается стабильной. В медицинских организациях имеется достаточное количество препаратов для бесплатного обеспечения льготников. Ранее URA.RU сообщало об усилении внимания к обороту лекарств. Наличие препаратов для лечения коронавируса и ОРВИ взято на особый контроль властями ЯНАО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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