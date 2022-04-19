Власти ЯНАО создают запасы лекарств, чтобы избежать дефицита

В аптеках ЯНАО лекарств для граждан достаточно, заявила Гудкова Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В ЯНАО проводится досрочная закупка лекарственных препаратов и медицинских изделий в объеме годовой потребности. Как сообщается на сайте окружного заксобрания, это делается, чтобы избежать возможного дефицита.

«Все необходимые лекарства приобретены с запасом на 6 месяцев, параллельно идут новые закупки в объемах годовой потребности», — пишет на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» председатель комитета заксобрания ЯНАО по соцполитике, депутат партии «Единая Россия» Надежда Гудкова.

При этом она отметила, что ситуация с лекарственным обеспечением в автономном округе остается стабильной. В медицинских организациях имеется достаточное количество препаратов для бесплатного обеспечения льготников.

Ранее URA.RU сообщало об усилении внимания к обороту лекарств. Наличие препаратов для лечения коронавируса и ОРВИ взято на особый контроль властями ЯНАО.