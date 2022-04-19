19 апреля 2022

В Перми завод предлагает рабочим вакансии с зарплатой в 100 тысяч

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Наладчику станков с ЧПУ готовы платить 100 тысяч рублей Фото:

На предприятии «ОДК-СТАР» в Перми, которое разрабатывает системы управления для газотурбинных двигателей самолетов, объявлен набор сотрудников. В том числе, компании требуются контролеры станочных и слесарных работ, токари, монтажники радиоэлектронной аппаратуры и приборов.

«Принимаем на работу с обучением продолжительностью в три месяца. В процессе возможно повышение квалификации, переобучение на другие специальности. Опыт работы приветствуется. В целом такой подход к приему на работу — стандартная и очень действенная практика в нашей компании», — сообщили в пресс-службе предприятия.

Сотрудникам обещают различные социальные гарантии и достойный уровень оплаты труда. Например, наладчик станков с ЧПУ может рассчитывать на заработную плату в 100 тысяч рублей. Перечисленные меры позволят реализовать производственные планы на текущий год.

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На предприятии «ОДК-СТАР» в Перми, которое разрабатывает системы управления для газотурбинных двигателей самолетов, объявлен набор сотрудников. В том числе, компании требуются контролеры станочных и слесарных работ, токари, монтажники радиоэлектронной аппаратуры и приборов. «Принимаем на работу с обучением продолжительностью в три месяца. В процессе возможно повышение квалификации, переобучение на другие специальности. Опыт работы приветствуется. В целом такой подход к приему на работу — стандартная и очень действенная практика в нашей компании», — сообщили в пресс-службе предприятия. Сотрудникам обещают различные социальные гарантии и достойный уровень оплаты труда. Например, наладчик станков с ЧПУ может рассчитывать на заработную плату в 100 тысяч рублей. Перечисленные меры позволят реализовать производственные планы на текущий год.
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© Служба новостей «URA.RU»
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