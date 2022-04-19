19 апреля 2022

Завод Henkel продолжит работу в Перми. Предприятию ищут нового собственника

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Ирина Текслер на передаче гуманитарной помощи для учреждений социальной защиты. Челябинск, бытовая химия
В Перми компания производит около 70 процентов продукции для российского рынка Фото:
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Пермский завод бытовой химии, принадлежащий немецкой компании Henkel, не закроется. Сотрудникам продолжат выплачивать заработную плату и сохранят все социальные гарантии. Об этом сообщается на сайте Пермского краевого союза организации профсоюзов «Пермский крайсовпроф».

«На оперативном совещании руководством было сказано, что до конца года предприятие будет работать в прежнем формате. В планах руководства — найти нового собственника и продать акции предприятия», — цитирует сайт заявление председателя профсоюзной организации «Хенкель Рус» Сергея Попова.

Ранее немецкий производитель чистящих и моющих средств Henkel объявил об уходе с российского рынка и продаже российских активов. В Перми работает филиал компании. Предприятие выпускает широкий спектр чистящих и моющих средств. Численность персонала — около 300 человек, еще 600 сотрудников трудоустроены в подрядных организациях.

Зарубежные компании начали покидать российский рынок после начала вынужденной спецоперации на Украине. Причина — ввод экономических санкций со стороны США и стран Запада. Российские власти заявляли, что санкционное давление уже привело к серьезным социально-экономическим проблемам для стран, которые их и ввели. Речь идет, в первую очередь, о росте цен на энергоносители, бензин и услуги ЖКХ.

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Пермский завод бытовой химии, принадлежащий немецкой компании Henkel, не закроется. Сотрудникам продолжат выплачивать заработную плату и сохранят все социальные гарантии. Об этом сообщается на сайте Пермского краевого союза организации профсоюзов «Пермский крайсовпроф». «На оперативном совещании руководством было сказано, что до конца года предприятие будет работать в прежнем формате. В планах руководства — найти нового собственника и продать акции предприятия», — цитирует сайт заявление председателя профсоюзной организации «Хенкель Рус» Сергея Попова. Ранее немецкий производитель чистящих и моющих средств Henkel объявил об уходе с российского рынка и продаже российских активов. В Перми работает филиал компании. Предприятие выпускает широкий спектр чистящих и моющих средств. Численность персонала — около 300 человек, еще 600 сотрудников трудоустроены в подрядных организациях. Зарубежные компании начали покидать российский рынок после начала вынужденной спецоперации на Украине. Причина — ввод экономических санкций со стороны США и стран Запада. Российские власти заявляли, что санкционное давление уже привело к серьезным социально-экономическим проблемам для стран, которые их и ввели. Речь идет, в первую очередь, о росте цен на энергоносители, бензин и услуги ЖКХ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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