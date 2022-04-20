Юрист назвал штрафы для владельцев дачных участков

21 апреля 2022 в 05:03 Размер текста - 17 +

Штраф из-за пожара будет расти в зависимости от ущерба, сказал Сергей Шугаев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С началом нового дачного сезона садоводам могут грозить штрафы за разросшийся борщевик, порчу земли, разведение костров и нецелевое использование участка. Об этом URA.RU рассказал заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Арбат» Сергей Шугаев. «Если с борщевиком не бороться, он начинает распространяться на остальные участки. За этим следят. По борщевику есть отдельная норма. Для граждан — это штрафы от 2 000 до 5 000 тысяч рублей. Для должностных лиц — от 20 тысяч до 50 тысяч, и юрлиц от 150 тысяч до млн рублей», — сказал Сергей Шугаев. За порчу земли дачникам грозят штрафы до 5 000 рублей. «Это уничтожение плодородного слоя. Например, счистили, увезли и распродали. Это касается и загрязнения земли, когда вылили отравляющую жидкость. По пожарной безопасности для граждан предусмотрены штрафы от 2 000 до 3 000 рублей. Но стоит вопрос об ущербе. Штраф за противопожарную безопасность — это одно, а возмещение вреда — это другое. И он может быть насколько угодно большим», — объяснил эксперт. За нецелевое использование земли размер штрафа зависит от кадастровой стоимости. «От 0,5% до 1% от стоимости участка, если граждане. От 1% до1,5%, если должностные лица. Юридические — от 1,5% до 2% от кадастровой стоимости. Но на граждан таких дел почти нет», — отметил юрист. По словам Шугаева, земли под ИЖС могут проверить на нарушения только при одном условии. «Что вы хотите за своим забором, то и делайте. Если не поступят жалобы. Если соседи скажут, что вы используете свой участок, как свалку, тогда, и за использование не по назначению, и незаконную предпринимательскую деятельность может быть», — добавил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

С началом нового дачного сезона садоводам могут грозить штрафы за разросшийся борщевик, порчу земли, разведение костров и нецелевое использование участка. Об этом URA.RU рассказал заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Арбат» Сергей Шугаев. «Если с борщевиком не бороться, он начинает распространяться на остальные участки. За этим следят. По борщевику есть отдельная норма. Для граждан — это штрафы от 2 000 до 5 000 тысяч рублей. Для должностных лиц — от 20 тысяч до 50 тысяч, и юрлиц от 150 тысяч до млн рублей», — сказал Сергей Шугаев. За порчу земли дачникам грозят штрафы до 5 000 рублей. «Это уничтожение плодородного слоя. Например, счистили, увезли и распродали. Это касается и загрязнения земли, когда вылили отравляющую жидкость. По пожарной безопасности для граждан предусмотрены штрафы от 2 000 до 3 000 рублей. Но стоит вопрос об ущербе. Штраф за противопожарную безопасность — это одно, а возмещение вреда — это другое. И он может быть насколько угодно большим», — объяснил эксперт. За нецелевое использование земли размер штрафа зависит от кадастровой стоимости. «От 0,5% до 1% от стоимости участка, если граждане. От 1% до1,5%, если должностные лица. Юридические — от 1,5% до 2% от кадастровой стоимости. Но на граждан таких дел почти нет», — отметил юрист. По словам Шугаева, земли под ИЖС могут проверить на нарушения только при одном условии. «Что вы хотите за своим забором, то и делайте. Если не поступят жалобы. Если соседи скажут, что вы используете свой участок, как свалку, тогда, и за использование не по назначению, и незаконную предпринимательскую деятельность может быть», — добавил собеседник агентства.