Конкурс на новый логотип Екатеринбурга срывается. Мэрия отмела 138 вариантов

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Декоративные железные кубы с логотипом Екатеринбурга на проспекте Ленина, декоративные кубы, украшение города, железные ржавые кубы, логотип екатеринбурга
Масштабный ребрендинг власти приурочили к 300-летию Екатеринбурга, которое будет отмечаться в 2023 году Фото:

Конкурс на разработку логотипа Екатеринбурга к 300-летнему юбилею города будет признан несостоявшимся или продлен. По данным URA.RU, из 139 работ, присланных в мэрию, более-менее достойной признана лишь одна. Дизайнерские бюро, на участие которых рассчитывали чиновники, конкурс проигнорировали.

Мэр Алексей Орлов объявил его в конце марта. Конкурс проходит в четыре этапа. На первом — с 24 марта по 17 апреля — горожане и организации присылали в мэрию свои варианты логотипа. С 18-го по 22 апреля конкурсная комиссия, куда входят участники совета неравнодушных горожан (чиновники, депутаты, журналисты — в том числе шеф-редактор URA.RU Иван Некрасов, общественники), оценивает их. Лучшие работы предполагалось выставить на общегородское голосование (с 25 апреля по 10 мая). Финал конкурса — с объявлением победителя, который получит 300 тысяч рублей, был намечен на 29 мая.

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«Но качество пришедших заявок не вполне соответствует ожиданиям организаторов. Какие-то здравые идеи, смыслы замечены только в одном варианте. Поэтому, скорее всего, сроки приема предложений будут продлены. Или первый этап просто признают несостоявшимся и запустят всю процедуру заново», — поделился источник агентства, близкий к оргкомитету.

Вице-мэр Екатеринбурга по связям с общественностью Сергей Плахотин в разговоре с корреспондентом не стал подтверждать или опровергать это. Он высказался дипломатично: «Хотелось бы ознакомиться с предложениями не только горожан, которые мы, безусловно, очень ценим, но и представителей профессионального сообщества, дизайнеров».

URA.RU публикует 30 из 139 поступивших в мэрию вариантов логотипа. По условиям, он должен содержать цифру «300» и название города, а также отражать его исторические и культурные особенности.

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Конкурс на разработку логотипа Екатеринбурга к 300-летнему юбилею города будет признан несостоявшимся или продлен. По данным URA.RU, из 139 работ, присланных в мэрию, более-менее достойной признана лишь одна. Дизайнерские бюро, на участие которых рассчитывали чиновники, конкурс проигнорировали. Мэр Алексей Орлов объявил его в конце марта. Конкурс проходит в четыре этапа. На первом — с 24 марта по 17 апреля — горожане и организации присылали в мэрию свои варианты логотипа. С 18-го по 22 апреля конкурсная комиссия, куда входят участники совета неравнодушных горожан (чиновники, депутаты, журналисты — в том числе шеф-редактор URA.RU Иван Некрасов, общественники), оценивает их. Лучшие работы предполагалось выставить на общегородское голосование (с 25 апреля по 10 мая). Финал конкурса — с объявлением победителя, который получит 300 тысяч рублей, был намечен на 29 мая. «Но качество пришедших заявок не вполне соответствует ожиданиям организаторов. Какие-то здравые идеи, смыслы замечены только в одном варианте. Поэтому, скорее всего, сроки приема предложений будут продлены. Или первый этап просто признают несостоявшимся и запустят всю процедуру заново», — поделился источник агентства, близкий к оргкомитету. Вице-мэр Екатеринбурга по связям с общественностью Сергей Плахотин в разговоре с корреспондентом не стал подтверждать или опровергать это. Он высказался дипломатично: «Хотелось бы ознакомиться с предложениями не только горожан, которые мы, безусловно, очень ценим, но и представителей профессионального сообщества, дизайнеров». URA.RU публикует 30 из 139 поступивших в мэрию вариантов логотипа. По условиям, он должен содержать цифру «300» и название города, а также отражать его исторические и культурные особенности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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