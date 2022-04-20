Курганский перевозчик незаконно поднял стоимость проезда

В Курганской области перевозчик незаконно поднял стоимость проезда на 10 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На одном из маршрутов «Курган—Варгаши» (Варгашинский район Курганской области) перевозчик незаконно увеличил стоимость проезда на 10 рублей. К такому выводу пришли представители регионального департамента промышленности и транспорта, вернув прежнюю стоимость проезда. Ранее факт увеличения тарифа URA.RU подтверждали очевидцы и справочная курганского автовокзала.

«Перевозки пассажиров и багажа от автовокзала города Кургана до кассового пункта в поселке Варгаши осуществляются по четырем межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок тремя индивидуальными предпринимателями и одним юридическим лицом. Один из перевозчиков в нарушение действующего законодательства произвел повышение тарифа на маршруте без уведомления организатора перевозок. С 20 апреля текущего года стоимость проезда по данному направлению остается прежней и не превышает 120 рублей», — заявили в департаменте промышленности и транспорта Курганской области.

Ранее URA.RU писало о том, что на маршруте «Курган—Галишово» (Кетовский район) также увеличил цену проезда в автобусе. Стоимость билета подняли на пять рублей. В департаменте промышленности и транспорта ответили, что на данном рейсе повышение цены проведено в соответствии с действующим законодательством. Перевозчик уведомил организатора перевозок о повышении с 15 апреля со 100 до 105 рублей.