20 апреля 2022

В Свердловскую область возвращаются морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозы. Курган, снег, рябина, зима, иней, погода, заморозки, похолодание
По ночам температура воздуха будет опускаться до минус четырех градусов Фото:

В ближайшие несколько суток в Свердловской области установится не очень теплая погода, а по ночам температура воздуха опустится до отрицательных значений. Об этом URA.RU рассказала главный синоптик области Галина Шепоренко.

«Установившиеся северо-западные воздушные потоки в атмосфере, принесли на Урал массу холодного воздуха, притормозили развитие весны. В ближайшие двое-трое суток будет не очень тепло, по ночам температура воздуха будет опускаться до минус четырех градусов, но в дальнейшем ситуация пойдет на улучшение и температура воздуха повысится до +14 градусов», — рассказывает Галина Шепоренко.

Сегодня в Екатеринбурге синоптики обещают до плюс пяти градусов, преимущественно без осадков, ветер 6-11 метров в секунду. Днем в пятницу температура воздуха прогреется до шести градусов, преимущественно без осадков, ветер 5-6 метров в секунду. К воскресенью в регионе потеплеет окончательно — до +14 градусов.

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В ближайшие несколько суток в Свердловской области установится не очень теплая погода, а по ночам температура воздуха опустится до отрицательных значений. Об этом URA.RU рассказала главный синоптик области Галина Шепоренко. «Установившиеся северо-западные воздушные потоки в атмосфере, принесли на Урал массу холодного воздуха, притормозили развитие весны. В ближайшие двое-трое суток будет не очень тепло, по ночам температура воздуха будет опускаться до минус четырех градусов, но в дальнейшем ситуация пойдет на улучшение и температура воздуха повысится до +14 градусов», — рассказывает Галина Шепоренко. Сегодня в Екатеринбурге синоптики обещают до плюс пяти градусов, преимущественно без осадков, ветер 6-11 метров в секунду. Днем в пятницу температура воздуха прогреется до шести градусов, преимущественно без осадков, ветер 5-6 метров в секунду. К воскресенью в регионе потеплеет окончательно — до +14 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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