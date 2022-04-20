В Свердловскую область возвращаются морозы

По ночам температура воздуха будет опускаться до минус четырех градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ближайшие несколько суток в Свердловской области установится не очень теплая погода, а по ночам температура воздуха опустится до отрицательных значений. Об этом URA.RU рассказала главный синоптик области Галина Шепоренко.

«Установившиеся северо-западные воздушные потоки в атмосфере, принесли на Урал массу холодного воздуха, притормозили развитие весны. В ближайшие двое-трое суток будет не очень тепло, по ночам температура воздуха будет опускаться до минус четырех градусов, но в дальнейшем ситуация пойдет на улучшение и температура воздуха повысится до +14 градусов», — рассказывает Галина Шепоренко.

Сегодня в Екатеринбурге синоптики обещают до плюс пяти градусов, преимущественно без осадков, ветер 6-11 метров в секунду. Днем в пятницу температура воздуха прогреется до шести градусов, преимущественно без осадков, ветер 5-6 метров в секунду. К воскресенью в регионе потеплеет окончательно — до +14 градусов.