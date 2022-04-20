В Кургане выступит любимая группа губернатора Шумкова

В Курган 9 мая приедет любимая группа губернатора Вадима Шумкова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в День Победы на центральной площади выступит одна из любимых групп губернатора региона Вадима Шумкова. Концерт красноярской группы «Яхонт» запланирован на вечер 9 мая, сообщила во время онлайн-брифинга заведующая отделом культуры городской администрации Татьяна Абросимова. Ранее Шумков называл этот коллектив в числе своих любимых исполнителей.

«По многочисленным просьбам горожан мы пригласили группу „Яхонт“ для участия в вечерней программе. Праздник закончится фейерверком. День Победы без салюта просто невозможен», — рассказала Абросимова во время брифинга, который транслировался в официальной группе правительства области в соцсети «ВКонтакте».

Организаторы уточнили, главные события праздника пройдут на центральной площади города. В 10:00 состоится парад. В нем примут участие представители силовых структур и ведомств, курсанты Курганского пограничного института ФСБ России, кадеты городских общеобразовательных учреждений, а также военная техника. У кинотеатра «России» будет работать выставка военной техники. С 11:00 до 22:00 на главной сцене города будут идти концерты. Всего 9 мая в Кургане будут организованы 36 праздничных площадок.

Ранее мэр Кургана Елена Ситникова объявила, что празднование Дня Победы в городе пройдет в офлайн-формате, который был в доковидные времена. Из-за пандемии коронавируса в 2020 году в Кургане отменили массовые мероприятия 9 Мая. В 2021 году парад Победы прошел в обычном формате. В прошлом году 9 мая группа «Яхонт» также выступала в Кургане.

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