Путин назвал героями участников освобождения Мариуполя

Владимир Путин поручил представить к наградам отличившимся участникам освобождения Мариуполя Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин поздравил главу Минобороны РФ Сергея Шойгу со взятием Мариуполя. Глава государства также предложил представить к наградам военных, которые отличились при освобождении города от националистов. Он назвал героями солдат, участвовавших во взятии Мариуполя.

«Завершение боевой работы по освобождению Мариуполя — это успех. Поздравляю вас. Передайте слова благодарности в войска. Представьте, пожалуйста, предложения по награждению отличившихся наших воинов к государственным наградам. Я хочу, чтобы они все знали: в нашем понимании они все герои, в понимании всей России. Они все герои», — заявил Владимир Путин в ходе встречи с Сергеем Шойгу в Кремле, которая транслировалась на телеканале «Россия 24».

Глава государства отметил, что необходимо обеспечить безусловное исполнение всех социальных гарантий, которые положены семьям раненых и убитых военных. Путин также поручил подумать над дополнительными мерами поддержки. В частности, президент РФ предложил увековечить память тех российских военных, которые проявили героизм и пожертвовали жизнями для того, чтобы обеспечить мир в Донбассе.

Ранее Шойгу сообщил о взятии Мариуполя в ходе спецоперации РФ на Украине. По его словам, на момент окружения города численность националистов и иностранных наемников составляла около 8 100 человек. Сейчас более двух тысяч боевиков забаррикадировались на заводе «Азовсталь». В Минобороны РФ предложили националистам сложить оружие и сдаться. Для них открывали гуманитарные коридоры, но ими никто не воспользовался, передает RT. Путин поручил отменить штурм «Азовстали» — вместо этого комбинат заблокируют.

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