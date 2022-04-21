Отель Hyatt в Екатеринбурге сменил вывеску

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Вместо логотипа американской сети теперь на фасаде просто слово Hyatt Фото:

В Екатеринбурге отель Hyatt Regency поменял вывеску на фасаде. Об этом сообщил читатель URA.RU.

Теперь вместо логотипа американской сети Hyatt Hotels Corporation — белых букв на фоне красной линии — на здании висит надпись «Hyatt Regency», выложенная другим шрифтом.

Редакция URA.RU обратилось к представителю Hyatt в Екатеринбурге с вопросом о том, с чем связана смена вывески. На момент публикации материала ответа не поступило.

Ранее Hyatt Hotels Corporation отказалась от управления двумя отелями в России: Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park в Москве и Hyatt Regency Sochi в Сочи. Корпорация начала расторгать контракты с российскими отелями из-за спецоперации России на Украине, о чем официально заявляла. Отель в Сочи после прекращения сотрудничества с американскими управляющими сменил название на Grand Karat Sochi. Отметим, такой сети как Grand Karat не существует.

Сеть Hyatt управляет двумя отелями в Екатеринбурге. Помимо пятизвездочного Hyatt Regency это четырехзвездочный Hyatt Place Ekaterinburg на улице Репина, который открылся в 2021 году.

Так фасад отеля выглядит сейчас
Так фасад отеля выглядит сейчас

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В Екатеринбурге отель Hyatt Regency поменял вывеску на фасаде. Об этом сообщил читатель URA.RU. Теперь вместо логотипа американской сети Hyatt Hotels Corporation — белых букв на фоне красной линии — на здании висит надпись «Hyatt Regency», выложенная другим шрифтом. Редакция URA.RU обратилось к представителю Hyatt в Екатеринбурге с вопросом о том, с чем связана смена вывески. На момент публикации материала ответа не поступило. Ранее Hyatt Hotels Corporation отказалась от управления двумя отелями в России: Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park в Москве и Hyatt Regency Sochi в Сочи. Корпорация начала расторгать контракты с российскими отелями из-за спецоперации России на Украине, о чем официально заявляла. Отель в Сочи после прекращения сотрудничества с американскими управляющими сменил название на Grand Karat Sochi. Отметим, такой сети как Grand Karat не существует. Сеть Hyatt управляет двумя отелями в Екатеринбурге. Помимо пятизвездочного Hyatt Regency это четырехзвездочный Hyatt Place Ekaterinburg на улице Репина, который открылся в 2021 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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