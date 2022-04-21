Отель Hyatt в Екатеринбурге сменил вывеску

Вместо логотипа американской сети теперь на фасаде просто слово Hyatt Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

В Екатеринбурге отель Hyatt Regency поменял вывеску на фасаде. Об этом сообщил читатель URA.RU.

Теперь вместо логотипа американской сети Hyatt Hotels Corporation — белых букв на фоне красной линии — на здании висит надпись «Hyatt Regency», выложенная другим шрифтом.

Редакция URA.RU обратилось к представителю Hyatt в Екатеринбурге с вопросом о том, с чем связана смена вывески. На момент публикации материала ответа не поступило.

Ранее Hyatt Hotels Corporation отказалась от управления двумя отелями в России: Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park в Москве и Hyatt Regency Sochi в Сочи. Корпорация начала расторгать контракты с российскими отелями из-за спецоперации России на Украине, о чем официально заявляла. Отель в Сочи после прекращения сотрудничества с американскими управляющими сменил название на Grand Karat Sochi. Отметим, такой сети как Grand Karat не существует.

Сеть Hyatt управляет двумя отелями в Екатеринбурге. Помимо пятизвездочного Hyatt Regency это четырехзвездочный Hyatt Place Ekaterinburg на улице Репина, который открылся в 2021 году.

Так фасад отеля выглядит сейчас Эдуард Корниенко © URA.RU

Так фасад отеля выглядит сейчас Эдуард Корниенко © URA.RU